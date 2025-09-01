俳優の斎藤工と池田エライザが、ブランドアンバサダーを務める「ＩＧ証券株式会社」の新ウェブＣＭ「あなたの投資に、足りない投資を。」篇に出演することが３１日、分かった。

同社は日本を含む世界１９拠点にオフィスを持つオンライン金融サービスのリーディングカンパニー。ＣＭでは投資家・トレーダーたちがたたずむ中で、斎藤と池田が「投資に本当に必要なもの」を力強く語りかける。斎藤は「その時代その時代に今らしく寄り添うような内容になっています」、池田は「常にシンプルで伝わりやすいＣＭになっていると思います。なるべくポジティブな気持ちを込めて、未来が開けていくような、そんな感覚で撮影に臨みました」と力を込めた。

撮影に合わせて行われたインタビューでは、新ＣＭが１日から公開されることにちなみ「自身にとって秋を象徴するもの」を問われた斎藤は「やはり芸術の秋」ときっぱり。俳優業以外にも映画監督などマルチに活躍を続けているが「僕は脚本や企画書を書いているんですが、『微生物とＡＩの恋愛』の題材の絵本を準備していまして」と衝撃的な構想を告白し「本格的に秋から下地をより進めていきたいなと思っています」と明かしていた。

また池田はＣＭのテーマにちなみ、自身が「大切な人や周囲の人に投資するなら何を与えたいか」を問われると「信頼」という言葉を挙げ「信頼ってちょっとした配慮や誠実な言動で育まれるものだと思うんです」と説明。「結果をすぐに届けられなくても、丁寧に向き合うことで信頼してもらえる。そんなところが今回のテーマとも合っている気がします」と続けた。