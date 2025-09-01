米ロサンゼルスに拠点を置くロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａがライブ中に骨折したことを明かした。 日本時間１日、自身のインスタグラムを連続更新。８月３０、３１日に日産スタジアムでライブを行ったことを報告し「日産２日目ありがとうあそこにいたマジで全員の愛に支えられたよ！！たすかりました。でも骨折してました」と包帯でぐるぐる巻きにされた左足のショットをアップした。

次にライブ動画を投稿し「人生初の公演中に足を骨折しました」と報告。それでも「みんなの力があったから投げ出さずに最後までできて、めっちゃいい思い出になってます」と伝えたＴａｋａ。「正直この後、北海道と大阪があるから…もう悔しい気持ちがいっぱいなんですが、絶対やってみせます」と残りのコンサートも開催する意向であることを伝えた。

さらに投稿を続け、「ポッキリ。。。」と小指が骨折していることが分かるレントゲン写真を添えた。

ネット上では「大丈夫か！！！お大事に！！」「こんなにぽっきり折れてるのに、最後まで歌ってくれてありがとう」「絶対痛い」「うわあああ」「お大事にしてください」など心配する声が数多く届けられていた。