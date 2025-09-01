◆米大リーグ ホワイトソックス―ヤンキース（３１日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ホワイトソックス戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、初回１死走者なしの１打席目に、２試合連続本塁打となる４３号ソロを放った。

先発左腕・ペレスに２球で追い込まれたジャッジだったが、３球目の甘く入ったカットボールを捉えると、中堅左へ、打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）、打球角度２１度、飛距離４２６フィート（約１３０メートル）という特大弾を放った。

ジャッジは前日８月３０日（同３１日）の同カードでも同じように中堅左へ３試合ぶりの本塁打となる４２号を打球速度１１１マイル（約１７８・６キロ）、打球角度２５度、飛距離４２９フィート（約１３１メートル）で放っていた。

２試合連続弾でジャッジの通算本塁打は３５８本となり、全本塁打をヤンキースで放っているジャッジは、ヨギ・ベラに並んでヤンキースの球団史上５位タイとなった。これまでの史上最多はベーブ・ルースの６５９本塁打。