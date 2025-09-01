田辺桃子・横田真悠・林芽亜里、トリプル主演で“殺人隠蔽”のアイドルに ミステリー小説「推しの殺人」実写ドラマ化
【モデルプレス＝2025/09/01】遠藤かたる氏原作のミステリー小説『推しの殺人』（宝島社文庫）が、読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ枠で実写ドラマ化（毎週木曜よる11時59分〜／10月2日スタート）。女優の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める。
原作は、2024年『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリ受賞、新進気鋭の作家・遠藤氏による本格クライムノベル。『元彼の遺言状』『怪物の木こり』『チーム・バチスタの栄光』など数々の原作小説が実写化されている賞の受賞作である本作は、隠蔽した殺人がバレてしまうのか、というジェットコースター展開が読者の心を掴む。さらに、ドラマ版ではオリジナル要素も加えて全13話のスケールで放送する。
主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。彼女たちは“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく。彼女たちに待ち受けるのは栄光か破滅か？人生と命を懸けたスリリングサスペンスとなっている。
あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイを演じるのは、田辺。『リコカツ』『ゆるキャン△』『笑うマトリョーシカ』などでの演技力とキャラクターの幅の広さが話題を呼んだ実力派で、日本テレビ系ドラマでは7月期『海老だって鯛を釣りたい』に続き2期連続の主演となる。
感情の揺れが激しくあらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマを演じるのは、横田。「non-no」専属モデルとして活躍する傍ら、『西園寺さんは家事をしない』や映画『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』『言えない秘密』『隣のステラ』など、俳優として話題作に立て続けに出演。『世界の果てまでイッテQ！』『ラヴィット！』など人気バラエティ番組でも活躍している。
そして恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢されテルマから敵視される沢北イズミを演じるのは、林。「non-no」専属モデルとして同世代女子の高い支持を集めながら、『熱愛プリンス』や『ワタシってサバサバしてるから２』などドラマ出演も続き注目を集める。それぞれが壮絶な過去を抱え、さらに殺人の隠蔽という大きな罪を背負いながらも懸命にステージに立ち続けるという、“泥だらけで傷だらけ”な女性たちを、近年目覚ましい活躍を見せる注目の若手女優がトリプル主演で演じる。
主演を務める田辺は「何が悪で何が真なのか、どれが仮面で、どれが本心なのか。コントラスト高めのヒューマンサスペンスになっているので、是非楽しみにしていてください」、横田は「ゾクゾクしながら台本を読んでいました。彼女たちの恐怖を視聴者の皆さんも一緒に感じていただけたら嬉しいなと思います」、林は「殺人の隠蔽をきっかけに3人がどう変化していくのか、どう立ち向かっていくのか、一瞬も目が離せない、常に緊迫感と隣り合わせのスペンスストーリーです」とコメントを寄せている。
原作の遠藤氏は「台本を拝読したとき、違う意味で震えました。『ここまで主人公たちを追い詰めるのか…！』と。原作とはまた異なった刺激的でサスペンスに満ちたドラマを、みなさまにも推していただけると嬉しいです」と、ドラマ化に期待を寄せた。本作の劇伴音楽を担当するのはインストゥルメンタルバンドのjizue。大型フェス出演や海外ツアーでの活躍をはじめ、『下剋上球児』『宙わたる教室』『魔物』などのドラマ劇伴でも高い評価を受けるjizueの音楽が、スリリングサスペンスをどのように彩るのか。
さらに、ドラマ化発表に際し、撮りおろしポスタービジュアルも解禁。殺人という大きな罪を抱えながらも、自分たちが“奪われた”ものを取り返し、アイドルとして成り上がっていこうという決意と覚悟を秘めたルイ、テルマ、イズミ。3人の固い絆を示すように合わせられた指先には赤い血が滴り…これからスリリングなサスペンスが動き始めることを予感させるビジュアルに仕上がっている。（modelpress編集部）
私たちはいつから、仮面を持っていたんだろう。今作で、こんなにも淡くてあったかくて儚い「ルイ」という小さな勇者を演じさせてもらえて光栄でしかありません。すり減った心が3つ、ある事件をきっかけに大きな渦に飲み込まれていきます。何が悪で何が真なのか、どれが仮面で、どれが本心なのか。コントラスト高めのヒューマンサスペンスになっているので、是非楽しみにしていてください。
私が演じるテルマは、3人の中で一番明るくて気も強いけれど、過去には色々なことがあって虚勢を張っているようなところもある女の子なので、そういう点がだんだん分かってくるのが面白いかなと思います。関西弁は本当に初めてで、練習を頑張っているところです。この間不安な中で本読みをやったんですが、皆さんが褒めてくださってちょっと勇気が出たところなので、もっと練習して撮影を迎えられたらなと思います。はじめに殺人を犯してしまうのに、その事件がすぐには解決しない。さらに別の連続殺人事件があるんですが、それと私たちの事件がどのように入り混じっていって、もっと怖いことに巻き込まれていくのか、ゾクゾクしながら台本を読んでいました。彼女たちの恐怖を視聴者の皆さんも一緒に感じていただけたら嬉しいなと思います。
殺人の隠蔽をきっかけに３人がどう変化していくのか、どう立ち向かっていくのか、一瞬も目が離せない、常に緊迫感と隣り合わせのサスペンスストーリーです。原作や台本を読み、このスリリングな空間をイズミとして過ごす時間はとても刺激的で、大切なものになるとすごく感じました。イズミの⼈間性をしっかり深めて撮影に挑みたいと思います！この作品に携われる事、素敵なキャストの皆様とご⼀緒できることの有り難さを噛み締めながら、私自身も挑戦の数々に立ち向かいながら準備をしています。放送をお楽しみにしてくださると嬉しいです。
ドラマ化の知らせを聞いたとき、喜びに震えました。台本を拝読したとき、違う意味で震えました。「ここまで主人公たちを追い詰めるのか…！」と。主人公たちは毎話ごと、いえ、毎分ごとぐらいの勢いでピンチに陥ります。厄年と大殺界と天中殺がいっぺんにやってきたような困難の連続です。原作とはまた異なった刺激的でサスペンスに満ちたドラマを、みなさまにも推していただけると嬉しいです。
もし、“推し”が“罪”を犯してしまったら…遠藤先生の秀逸なタイトルの素晴らしい原作を読ませていただいた際に、思わず考えました。あなたなら応援できますか？それとも…しかし、このドラマはアイドルものではありません。業界ものでもありません。ハラハラドキドキが連続のスリリングサスペンスです。そして、色んなものを背負い、色んなものに抗い、懸命に生きる3人の女性たちの物語です。そんな3人を演じるのは今をときめく注目女優の方々。彼女たちに挑戦してもらうのはキラキラしていて可愛いだけのアイドルではありません。傷だらけになっても、泥だらけになっても、どんな不様な姿になっても、前を向いて這い上がっていこうとする強い女性たちです。この魅力溢れる愛おしい3人なら、支えてあげたいと背中を押したくなること間違いありません。彼女たちの”人生”という名のステージ、その生き様ありのままをライブ配信を見ているかのような感覚で一緒に覗き見してもらい、皆さんにも“共犯者”になってもらえたら幸いです。多くの方々にとって、今秋の推しドラマになることを願って。
