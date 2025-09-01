timelesz寺西拓人、新CMで初の看護師役に グループ活動での変化とは「新しい自分に出会えている」
【モデルプレス＝2025/09/01】timelesz（タイムレス）の寺西拓人が出演する「ジョブメドレー」の新CM「ジョブメドレーで会いましょう。マイペース転職」篇、「ジョブメドレーで会いましょう。応募がきた」篇、「ジョブメドレーで会いましょう。ベタ褒め面接」篇が、9月1日より全国で順次放映される。
【写真】初の看護師役挑戦 白衣姿が眩しい寺西拓人人
今回、初の看護師役として演技に挑戦した寺西。和やかな雰囲気の中撮影がスタートし、早速挑んだ「マイペース転職」篇の撮影では、院長に魅力をプレゼンする長いセリフでつい噛んでしまい、背後の演者にまで振り返って「すみません！」と丁寧に謝って気遣うなど、寺西の人柄が垣間見えた。
応募が来た採用現場を描く「応募が来た」篇のシーンでは、本人から「やりすぎですか？」と監督に確認するほど、ドアを開けて入るときの声の張りや表情で嬉しさを強調し表現。その笑顔に撮影現場が和やかな空気に包まれる場面もあった。また、同シーンでの院長とのコミカルな掛け合いは、カットがかかった後の目線を戻すタイミングまで息がぴったりで、寺西のコロコロと早変わりする表情も見どころとなっている。
主人公は、仕事探しに悩んでいる求職者へ誠実に優しく語りかける存在であると同時に、医療機関が抱える採用における課題を解決する役割も担っている。寺西の柔らかな雰囲気と、その中で併せ持っている凛とした空気感が役柄にぴったりだと考えられ、今回のCMに起用された。（modelpress編集部）
Q：「看護師」というお仕事について、どのようなイメージを持たれていましたか？また、どんな点を意識して演じられましたか？
「安心させてくれる存在。病院は不安や少し怖いなという気持ちで行くことも多いと思いますが、看護師さんはそういった不安を取り除いてくれる優しい存在という印象があります。“落ち着いている”“安心感がある”というイメージを持っていたので、表情や声のトーンもそういった点を意識して演じました。院長先生との掛け合いでは一緒に働きたいなと思ってもらえるような雰囲気を心がけました」
Q：寺西さんが実際に採用する側に立つとしたら、どういった人と一緒に働きたいと思いますか？
「嘘のない人がいいなと思います。スキルももちろん必要だとは思うのですが、やっぱり嘘がなくて、一緒にお仕事をしていきたいと思えるかどうかが一番大事だと思います」
Q：寺西さんはメインにされていた俳優活動から、今年はグループ活動を本格的にスタートされ、ある意味「転職」に近い部分もあったのではないかと思います。環境の変化によって自分の中で何か変わったことはありますか？
「仕事に対する向き合い方は自分の中では変わっていないのですが、周囲の環境はとても変化していると感じています。例えば、こんなところを見てもらえる、褒めていただけるという、（自身でも気づかなかった）新しい自分に出会えているという印象です」
Q：最後に、環境を変えることを考えている、チャレンジしようとしている人へ、メッセージをいただけますか？
「自分で自分の環境を変えるのは、とても怖いし勇気がいることですが、僕自身の経験からも一歩踏み出した先には絶対に新しい何かが見つかると思うので、一緒に新しい一歩を踏み出しましょう」
