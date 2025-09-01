Ç¯Îðº¹ºÇÂç10Ëü41ºÐ!À»µ²Ëâ¶ ¡Ö½÷¿À¡×¤È¶¦±é¡¡ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡¡¡ÖÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡×À¤ÂåÄ¶¤¨Âç¹ç¾§
¡¡ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤¬30¡¢31Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ø±é¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡¡VS¡¡BABYMETAL¡Á°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡Á¡×¤Ç½÷À3¿ÍÁÈ¡ÖBABYMETAL¡×¤È¶¦±é¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç·×4Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Îò»ËÅª¤Ê¥á¥¿¥ë¤Î¶¦±é¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ê10Ëü62¡Ë¤¬¡ÖÇ¯Îð¤ÎºÇÂçº¹¤Ï10Ëü41ºÐ¤À¡ª¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¡ÈÀ¤Âåº¹¡É¤¬¤¢¤ë2ÁÈ¡£Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤È¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿²»³Ú¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ëBABYMETAL¡£SU¡½METAL¡Ê27¡Ë¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¡¢MOAMETAL¡Ê26¡Ë¤ÈMOMOMETAL¡Ê22¡Ë¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡Ö¥®¥ß¥Á¥ç¥³¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ÖTHE¡¡ONE¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À»µ²Ëâ¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ö¿®¼Ô¡×¤¿¤Á¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÁñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤¬À»µ²Ëâ¶¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡£¥ë¡¼¥¯ä»»²ËÅ¡Ê10Ëü61¡Ë¤È¥¸¥§¥¤¥ëÂç¶¶Âå´±¡Ê10Ëü60¡Ë¤Î¹ª¤ß¤Ê¥½¥í¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¼¥Î¥óÀÐÀîÏÂ¾°¡Ê10Ëü63¡Ë¤È¥É¥é¥à¤Î¥é¥¤¥Ç¥óÅòß·ÅÂ²¼¡Ê10Ëü60¡Ë¤Î¥ê¥º¥àÂâ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿´ÑµÒÁ´°÷¤¬Âç¹ç¾§¤·Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿2ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Î¡Ö¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ç¡¢À»µ²Ëâ¶¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖEL¡¡DORADO¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÈSU¡½METAL¤¬ÊÂ¤ó¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°Ëâ¡×¤È¡Ö½÷¿À¡×¤Î¶¦±é¡£ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À»µ²Ëâ¶¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¡¢¿·À¤Âå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤Í»¹ç¤·¤¿¡£
¡¡Ìó2»þ´ÖÈ¾¤Ç·×21¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ß¤¤¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¸ò´¹¤··òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿2ÁÈ¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ëÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ã¥¢¥Ë¥ô¥¡¡¼¥µ¥ê¡¼¿·Ê¹¡¡¸ÂÄêÈÎÇä¢ä²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬À½ºî¤·¤¿¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡¡ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°¥¢¥Ë¥ô¥¡¡¼¥µ¥ê¡¼¿·Ê¹¡×¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹½À®°÷¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä·ëÀ®¤«¤é¤Î¾ÜºÙÇ¯É½¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¡£¥é¥¤¥Ç¥óÅòß·ÅÂ²¼¤Î¥á¡¼¥¯¤ò´°àú¤Ë»Ü¤·¤ÆÍè¾ì¤·¤¿ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¿¹ÅÄ¾Ï¹¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£¼«¿È¤â¥³¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¡Ö¿¿²ø°Ò¶¡Ê¤·¤ó¤±¤¤¤Ä¤¦¡Ë¡×¤Î¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö°ìÀ¸¡¢±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ñ¾ë¸©¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦40Âå½÷À¤Ï¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Î¥á¡¼¥¯»Ñ¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£