◇壮行試合 高校日本代表1−8大学日本代表（2025年8月31日 沖縄セルラー）

9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSC U18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表は31日、大学日本代表との壮行試合に1―8で敗れた。今秋ドラフト1位候補に挙がる健大高崎（群馬）の最速158キロ右腕・石垣元気（3年）は最終回に登板して1回を2安打1失点。最速153キロで2三振を奪い、守護神として期待される本番へ収穫と課題を得た。

ピンチで三振を奪える守護神適性が光った。9回2死二塁。石垣は外角低めの139キロカットボールで空振り三振を奪った。最後に今秋ドラフト候補の4番・松下を封じ、大学日本代表との対決は1回を2安打1失点で2三振。収穫と課題の13球だった。

「大学生の圧力を感じた。いい感覚で投げられたけど、大学生の方が一枚上手。本当にレベルが高い」

スプリットでも空振り三振を奪った一方、2死二塁から繁永に直球を右翼線二塁打されて失点した。世代No・1投手の評価は不変で、小倉全由監督は「任せていきたい」と抑え起用を示唆した。

ネット裏では巨人、ソフトバンクなど6球団のスカウトが視察し、日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーは「（球速の）アベレージが150キロを超えるところが一番の特長。こういう投手がどういうところに行き着くか楽しみ」と熱視線を送った。今後は2日の沖縄県高校選抜との壮行試合で最後の実戦準備を終え、5日の開幕を迎える。 （柳内 遼平）