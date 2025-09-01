U18»ø¡¦°¤Éô¼ç¾¡¡ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤·Âç³ØÀ¸¤«¤é2°ÂÂÇ¡ª»ø¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¤âÉ¾²Á¡Ö¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½1¡Ý8Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡²Æì¥»¥ë¥é¡¼¡Ë
¡¡9·î5Æü¤Ë²Æì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè32²óWBSC¡¡U18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ï31Æü¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë1¡½8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Î°¤Éô¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£µÜ¾ë¡¢ÌÓÍø¤È¤¤¤¦ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëº¸ÏÓ2¿Í¤«¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¡ÖÀ¨¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¡ÊÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Ïº£Æü¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£²£ÉÍ¤Î2³ØÇ¯¾å¤Î¼ç¾¤Ç¡¢23Ç¯Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÆâÌî¼ê¡¦½ïÊý¤È¤â¶¥±é¡£¡ÖÉé¤±¤º¤Ë¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú»ø¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ»ë»¡¡¡°¤Éô¼ç¾¤ËÇ®»ëÀþ¡Û
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¡¢Ì¤Íè¤Î»ø¤òÃ´¤¦¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Î4ÈÖ¡¦°¤Éô¤ò¡ÖÂÎ¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÂç³ØÀ¸¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç³ØÀ¸¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¾®¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÂ³¤¤¤ÆÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿ºäËÜ¤Ë¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡£¾®Ãæ¹â¤ÎÀ¤Âå¤«¤éÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£