timelesz寺西拓人、看護師役に初挑戦！「“落ち着いている” “安心感がある”を意識して演じました」

timeleszの寺西拓人が、医療介護求人サイト「ジョブメドレー」の新TVCMキャラクターに就任。寺西が出演する新TVCM『ジョブメドレーで会いましょう。マイペース転職』『ジョブメドレーで会いましょう。応募がきた』『ジョブメドレーで会いましょう。ベタ褒め面接』は、9月1日より全国（一部地域を除く）にて順次放映開始となる。

■看護師の演技に初挑戦するtimelesz寺西拓人

本CMでは、ある病院の採用担当看護師として抜擢されたポジティブでチャーミングな主人公が、「ジョブメドレー」を通じて新しい人材を発掘していく様子が描かれている。また、院長との掛け合いや現場で求職者を鼓舞する様子など、寺西は今回初めて看護師役としての演技に挑んだ。

■CMストーリー＆見どころ

「ジョブメドレー」に登録すると、求職者へスカウトが届く。今回のCMで寺西が演じるのは、スカウトの向こう側で求職者と真摯に向き合う、とある病院の採用担当看護師。

院長とのやりとりでは、真面目なだけではなく、チャーミングでユーモラスに感じられるよう、セリフの細部にこだわっている。寺西の様々な表情や豊かな表現力にも注目だ。

■寺西拓人を起用した理由

主人公は、仕事探しに悩んでいる求職者へ誠実に優しく語りかける存在であると同時に、医療機関が抱える採用における課題を解決する役割も担っている。寺西の柔らかな雰囲気と、その中で併せ持っている凛とした空気感が、そのような役柄にぴったりだと考えられた。

■撮影中のエピソード

和やかな雰囲気のなか、撮影がスタートし、早速挑んだ『マイペース転職』篇の撮影では、院長に「ジョブメドレー」の魅力をプレゼンする長いセリフでつい噛んでしまい、背後の演者さんにまで振り返って「すみません！」と丁寧に謝って気遣うなど、寺西の人柄が垣間見えた。

応募が来た採用現場を描く『応募がきた』篇のシーンでは、本人から「やりすぎですか？」と監督に確認するほど、ドアを開けて入るときの声の張りや表情でうれしさを強調して表現していて、その笑顔に撮影現場が和やかな空気に包まれる場面もあった。

また、同シーンでの院長とのコミカルな掛け合いは、カットがかかったあとの目線を戻すタイミングまで息がぴったりで、寺西のコロコロと早変わりする表情も見どころとなっている。

■timelesz寺西拓人 インタビュー