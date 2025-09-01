柏木由紀「私ってなんか普通の中学生じゃないっぽいぞ」と思った中学1年生振り返る
タレントの柏木由紀（34歳）が、8月30日に放送されたラジオ番組「柏木由紀のYUKIRIN TIME supported by MeSEUM」（TOKYO FM）に出演。中学1年生の頃を振り返り、「私ってなんか普通の中学生じゃないっぽいぞ」と思ったと語った、
柏木が中学1年生の頃を振り返り、「中1はもうね、私があのね、なんて言うんだろうな？ 今の将来を、その“見えた”までは言わないんですけど、なんか私って普通の中学生じゃないっぽいぞって。いい意味じゃない方の」と思ったと話す。
小学校から入っていた吹奏楽部の大会と、モーニング娘。のコンサートがかぶって、部活自体を辞めたときの「友だちの顔が忘れられないんですよ。本当に『こいつマジか』っていうその中学のときの、今も仲良くしてる子たちですけど」と話し、モーニング娘。のコンサートがあった福岡まで行ったときに、「鹿児島めっちゃ好き」だが、「いずれ私はどこかに旅立つんじゃないか」「コンサート行って帰宅部になったから、たぶん本当にそのぐらいからなんとなくアイドルやりたいなとか、鹿児島出てどっか行ってそういうのもいいなって思い始めた」と語った。
