コク深いキャラメルクリーム！ブルボン「プチキャラメルサブレ」

今回は、ブルボン「プチキャラメルサブレ」を紹介します。

ブルボン「プチキャラメルサブレ」

発売日 ： 2025年9月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定) ： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

内容量 ：46g

賞味期限：9カ月

ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)に新発売します。

味わいや食感が違うバラエティ豊かな品揃えにより、“選ぶ楽しさ”を楽しめます。

ブルボン「プチキャラメルサブレ」は、コク深いキャラメルクリームをほどけるような食感のサブレ生地でサンドしました。

キャラメルの濃厚な味わいと、配合にこだわったサブレ生地を組み合わせた新たなおいしさです。

