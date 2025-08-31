夏祭り、義母から「2人でまわりましょ」仲良くないのに、なぜ？ でも → 胸がいっぱいになった理由

ある夏のこと。筆者の友人・Mさんは帰省した際、戸惑いの夏祭りを迎えます。これまで深く関わることのなかった義母と二人きりの時間を過ごすことになりました。しかしそれは、思いがけない思い出のひとときとなったのです。一体何があったのでしょうか？

義母と二人きりで夏祭りを

義母は思い出のテディベアそして義父の写真と共にこの夏祭りの思い出の写真を撮りました。義母の昔の思い出話を聞きながら、Mさんは胸がいっぱいになるのでした。このことは、他の家族には見せない、Mさんと義母だけの小さな夏の秘密となったのでした。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2023年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

ltnコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。