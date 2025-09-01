抹茶が香るクリーム！ブルボン「プチ抹茶ラングドシャ」

ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)に新発売。

今回は、ブルボン「プチ抹茶ラングドシャ」を紹介します！

ブルボン「プチ抹茶ラングドシャ」

発売日 ： 2025年9月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定) ： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

内容量 ：40g

賞味期限：8カ月

ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)に新発売します。

味わいや食感が違うバラエティ豊かな品揃えにより、“選ぶ楽しさ”を楽しめます。

ブルボン「プチ抹茶ラングドシャ」は、抹茶が香るクリームをサクサクとした食感のラングドシャ生地でサンド。

やさしい甘さのまろやかな抹茶クリームとラングドシャの組み合わせを楽しめます。

