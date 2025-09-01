食べ切りサイズで気分に合わせて食べたいものをチョイス！モントワール「おつまみ横丁シリーズ」6品
モントワールは、「おつまみ横丁シリーズ6品」を2025年9月1日より販売中。
モントワール「おつまみ横丁シリーズ」6品
発売日：2025年9月1日
販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店など
希望小売価格：オープン価格
モントワールは、「おつまみ横丁シリーズ6品」を2025年9月1日より販売中です
。
どこか懐かしい昭和の居酒屋街をイメージした珍味シリーズである「おつまみ横丁」を新発売します。
食べ切りサイズなので、その日の気分に合わせて食べたいものをチョイスできるシリーズです。
焼きチーズでサンドしたサラミ
容量：28g
直火焼き製法で焼き上げたチーズでサラミをサンドし、アクセントとしてマスタードソースを加えた食べ切りサイズのチーズおつまみです。
焼きチーズでサンドした明太子
容量：27g
直火焼き製法で焼き上げたチーズで明太子パウダーをサンドした王道の組み合わせ。
食べ切りサイズのチーズおつまみです。
まるかじり“サクッ”とお魚
容量：22g
ヨーロピアンスプラット(ニシン科の魚)を揚げて味付けし、クラッシュアーモンドをまぶしました。
甘めの味付けでサクサクとした食感なので、お酒にもピッタリなおつまみです。
豊富なカルシウム(1袋当たりカルシウム157mg)。
おつまみ横丁 香ばしい焼きあじと骨せんべい
容量：36g
味わい深い焼きあじとサクサクとしたあじの骨せんべいをミックスした食べ切りサイズのおつまみです。
旨味がつまったいかそうめん
容量：30g
いかの旨味がつまったずっと食べ続けたくなる食べ切りサイズのおつまみです。
豊富なたんぱく質(100g当たりたんぱく質56.5g)。
噛むほどにおいしいあたりめ
容量：27g
噛めば噛むほどいかの旨味が溢れ出すおつまみです。
豊富なたんぱく質(100g当たり たんぱく質66.5g)。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 食べ切りサイズで気分に合わせて食べたいものをチョイス！モントワール「おつまみ横丁シリーズ」6品 appeared first on Dtimes.