¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡ÙÁ´13ÏÃ¤ÎÁÔÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¼Â¼Ì²½¡¡ÅÄÊÕÅí»Ò¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÊÕÅí»Ò¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¤¬¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê10·î2Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§59¡Ë¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¿¤Á
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÙÂç¾ÞÊ¸¸Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢±óÆ£¤«¤¿¤ë»á¤Î¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤ÆÁ´13ÏÃ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Âçºå¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÌäÂê»³ÀÑ¤ß¤Î3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ú¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£3¿Í¤Ï¡È»¦¿Í¡É¤È¤¤¤¦ºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±£ÊÃ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÀÀ¤¦¡£¼¡¡¹¤È½±¤¦¥Ô¥ó¥Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÁÔÀä¤Ê²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤²ò·èÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï±É¸÷¤«ÇËÌÇ¤«¡£¿ÍÀ¸¤ÈÌ¿¤ò·ü¤±¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÄÊÕ¤Ï¡È¤¢¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¶¾ð¤ò¼º¤¤¡¢¤¿¤ÀÎ®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¹âµÜ¥ë¥¤¡¢²£ÅÄ¤Ï´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤¬·ã¤·¤¯¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯àØÌÔ¤Ê¥ê¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤ÎÁáÀî¥Æ¥ë¥Þ¡¢ÎÓ¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ë¥Þ¤«¤éÅ¨»ë¤µ¤ì¤ëÂôËÌ¥¤¥º¥ß¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÁÔÀä¤Ê²áµî¤òÊú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë»¦¿Í¤Î±£ÊÃ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êºá¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÅ¥¤À¤é¤±¤Ç½ý¤À¤é¤±¡É¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ò¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÇÇ®±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ²½È¯É½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£»¦¿Í¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êºá¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿¡É¤â¤Î¤ò¼è¤êÊÖ¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦·è°Õ¤È³Ð¸ç¤òÈë¤á¤¿¥ë¥¤¡¢¥Æ¥ë¥Þ¡¢¥¤¥º¥ß¡£3¿Í¤Î¸Ç¤¤å«¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿»ØÀè¤Ë¤ÏÀÖ¤¤·ì¤¬Å©¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£ÅÄÊÕÅí»Ò¡Ê¹âµÜ¥ë¥¤Ìò¡Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡¢²¾ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£º£ºî¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃ¸¤¯¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤ÆÑ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤¤¡Ö¥ë¥¤¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÍ¦¼Ô¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ê¸º¤Ã¤¿¿´¤¬3¤Ä¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤Ê±²¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬°¤Ç²¿¤¬¿¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤¬²¾ÌÌ¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬ËÜ¿´¤Ê¤Î¤«¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¹â¤á¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²£ÅÄ¿¿Íª¡ÊÁáÀî¥Æ¥ë¥ÞÌò¡Ë
»ä¤¬±é¤¸¤ë¥Æ¥ë¥Þ¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÌÀ¤ë¤¯¤Æµ¤¤â¶¯¤¤¤±¤ì¤É¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆµõÀª¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾ÊÛ¤ÏËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Îý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ÖÉÔ°Â¤ÊÃæ¤ÇËÜÆÉ¤ß¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ»£±Æ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»ö·ï¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È»ä¤¿¤Á¤Î»ö·ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶²ÉÝ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÓ²ê°¡Î¤¡ÊÂôËÌ¥¤¥º¥ßÌò¡Ë
»¦¿Í¤Î±£ÊÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë3¿Í¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡¢¾ï¤Ë¶ÛÇ÷´¶¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤äÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤³¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¶õ´Ö¤ò¥¤¥º¥ß¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥º¥ß¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¼¤á¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¼«¿È¤âÄ©Àï¤Î¿ô¡¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±óÆ£¤«¤¿¤ë»á¡Ê¸¶ºî¡Ë
¥É¥é¥Þ²½¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢´î¤Ó¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¤¿¤È¤¡¢°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡×¤È¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÏËèÏÃ¤´¤È¡¢¤¤¤¨¡¢ËèÊ¬¤´¤È¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£ÌñÇ¯¤ÈÂç»¦³¦¤ÈÅ·Ãæ»¦¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤Ã¤¿»É·ãÅª¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ»³¶¬»ì»á¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¤â¤·¡¢¡È¿ä¤·¡É¤¬¡Èºá¡É¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä±óÆ£ÀèÀ¸¤Î½¨°ï¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é±þ±ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶È³¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¬Ï¢Â³¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¹³¤¤¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº£¤ò¤È¤¤á¤¯ÃíÌÜ½÷Í¥¤ÎÊý¡¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÉÔÍÍ¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë°¦¤ª¤·¤¤3¿Í¤Ê¤é¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç°ì½ï¤Ë¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£½©¤Î¿ä¤·¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¿¤Á
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÙÂç¾ÞÊ¸¸Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢±óÆ£¤«¤¿¤ë»á¤Î¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤ÆÁ´13ÏÃ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Âçºå¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÌäÂê»³ÀÑ¤ß¤Î3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ú¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£3¿Í¤Ï¡È»¦¿Í¡É¤È¤¤¤¦ºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±£ÊÃ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÀÀ¤¦¡£¼¡¡¹¤È½±¤¦¥Ô¥ó¥Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÁÔÀä¤Ê²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤²ò·èÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï±É¸÷¤«ÇËÌÇ¤«¡£¿ÍÀ¸¤ÈÌ¿¤ò·ü¤±¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ²½È¯É½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£»¦¿Í¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êºá¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿¡É¤â¤Î¤ò¼è¤êÊÖ¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦·è°Õ¤È³Ð¸ç¤òÈë¤á¤¿¥ë¥¤¡¢¥Æ¥ë¥Þ¡¢¥¤¥º¥ß¡£3¿Í¤Î¸Ç¤¤å«¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿»ØÀè¤Ë¤ÏÀÖ¤¤·ì¤¬Å©¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£ÅÄÊÕÅí»Ò¡Ê¹âµÜ¥ë¥¤Ìò¡Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡¢²¾ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£º£ºî¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃ¸¤¯¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤ÆÑ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤¤¡Ö¥ë¥¤¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÍ¦¼Ô¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ê¸º¤Ã¤¿¿´¤¬3¤Ä¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤Ê±²¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬°¤Ç²¿¤¬¿¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤¬²¾ÌÌ¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬ËÜ¿´¤Ê¤Î¤«¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¹â¤á¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²£ÅÄ¿¿Íª¡ÊÁáÀî¥Æ¥ë¥ÞÌò¡Ë
»ä¤¬±é¤¸¤ë¥Æ¥ë¥Þ¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÌÀ¤ë¤¯¤Æµ¤¤â¶¯¤¤¤±¤ì¤É¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆµõÀª¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾ÊÛ¤ÏËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Îý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ÖÉÔ°Â¤ÊÃæ¤ÇËÜÆÉ¤ß¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ»£±Æ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»ö·ï¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È»ä¤¿¤Á¤Î»ö·ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶²ÉÝ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÓ²ê°¡Î¤¡ÊÂôËÌ¥¤¥º¥ßÌò¡Ë
»¦¿Í¤Î±£ÊÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë3¿Í¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡¢¾ï¤Ë¶ÛÇ÷´¶¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤äÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤³¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¶õ´Ö¤ò¥¤¥º¥ß¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥º¥ß¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¼¤á¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¼«¿È¤âÄ©Àï¤Î¿ô¡¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±óÆ£¤«¤¿¤ë»á¡Ê¸¶ºî¡Ë
¥É¥é¥Þ²½¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢´î¤Ó¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¤¿¤È¤¡¢°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡×¤È¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÏËèÏÃ¤´¤È¡¢¤¤¤¨¡¢ËèÊ¬¤´¤È¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£ÌñÇ¯¤ÈÂç»¦³¦¤ÈÅ·Ãæ»¦¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤Ã¤¿»É·ãÅª¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ»³¶¬»ì»á¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¤â¤·¡¢¡È¿ä¤·¡É¤¬¡Èºá¡É¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä±óÆ£ÀèÀ¸¤Î½¨°ï¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é±þ±ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶È³¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¬Ï¢Â³¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¹³¤¤¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº£¤ò¤È¤¤á¤¯ÃíÌÜ½÷Í¥¤ÎÊý¡¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÉÔÍÍ¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë°¦¤ª¤·¤¤3¿Í¤Ê¤é¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç°ì½ï¤Ë¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£½©¤Î¿ä¤·¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡£