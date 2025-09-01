ÇµÌÚºä46´äËÜÏ¡²Ã¡õÉÚÎ¤Æà±û¤¬¥É¥é¥Þ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡×£×¼ç±é¡¡Ìþ¤ä¤·¤Î¸½¼ÂÆ¨Èò¥³¥á¥Ç¥£¡¼
ÇµÌÚºä46´äËÜÏ¡²Ã¡Ê21¡Ë¤ÈÉÚÎ¤Æà±û¡Ê18¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¤Ç¤ÏÆ±¿¼Ìë2»þ15Ê¬¡Ë¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤ËÆ±¶É¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¡¢ÉÚÎ¤¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÌµ¿¦¤Î¡ÖÀèÇÚ¡×¤È¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¡Ö¸åÇÚ¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¸½¼ÂÆ¨Èò¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£Ìµ¿¦¤Ç¥²¡¼¥à¹¥¤¡¢¡Ö¸½¼ÂÆ¨Èò¤Î¥×¥í¡×¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¸åÇÚ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÊÍ¶ÏÇ¡Ë¤ò¤¹¤ëÀèÇÚÌò¤ò´äËÜ¤¬¡¢Æü¡¹¸¶¹Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Ë¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¸åÇÚÌò¤òÉÚÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
´äËÜ¤Ï¡Ö¡ØÀèÇÚ¡Ù¤Ï¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØÀèÇÚ¡Ù¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â²¹¤«¤¯¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢¤Ç¤â¾¯¤·¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆà±û¤È»ä¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÌþ¤ä¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉÚÎ¤¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÏ¡²Ã¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ï¾Ð´é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ºîÃæ¤Ç¤Ï¸½Âå¿Í¤¬È©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊýË¡¤ÇÉõ°õ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤ÇÆ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤Ç¹ë²Ú¤Ê¿©ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡£¥¿¥¤¥Ñ¡¢¥³¥¹¥Ñ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢»þ´Ö¤â¶â¤â¸åÀè¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÌµ¿¦¡×¡ÊÀèÇÚ¡Ë¤È¡Ö¸Â³¦Ì¡²è²È¡×¡Ê¸åÇÚ¡Ë¤¬»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éÂ¨¹ÔÆ°¤Ç¡¢¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Ç²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄ¸ýÓñ°ì»á¤¬·àÃæÈ¼ÁÕ²»³Ú¤òÃ´Åö¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æº£¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£´äËÜÏ¡²Ã¤µ¤ó¡¢ÉÚÎ¤Æà±û¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î²Ä°¦¤¤Êë¤é¤·¤ò¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡·àÈ¼¤âÄ°¤¤¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÂçºåÊüÁ÷¸å¤ËLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡´äËÜÏ¡²Ã¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤ì¤ó¤«¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë2·î2Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦¾Î¡Ö¤ì¤ó¤¿¤ó¡×¡Ö¤ì¤ó¤«¡×¡£±Ç²è¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¨¤Æºù¤Î¤Ê¤«¤ê¤»¤Ð¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¥«¥ó¥Æ¥ì·Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ê¤é¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¨¤Ð¡©¡×¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¡£¼ñÌ£¤Ï¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥«¥á¥é¤Ê¤É¡£159¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿B¡£
¢¡ÉÚÎ¤Æà±û¡Ê¤È¤ß¤µ¤È¡¦¤Ê¤ª¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë9·î18Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£22Ç¯2·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿5´üÀ¸¡£°¦¾Î¡Ö¤Ê¤ª¤Ê¤ª¡×¡£¼ñÌ£¤Ï¼Ì¿¿¡¢¥²¡¼¥à¡£»¨»ï¡Ö·î´©GoodsPress¡×¤Ç¡ÖNAOGRAPHIC¡×Ï¢ºÜÃæ¡£164¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£