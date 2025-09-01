松たか子「言えないけど…」連発、サンド富澤が見せた連ドラ現場での“大人の対応”
女優の松たか子（48歳）が、8月30日に放送されたラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（ニッポン放送）に出演。連続ドラマ「カルテット」（2017年／TBS系）で共演したサンドウィッチマン・富澤たけしについて語った。
松たか子が番組のゲストとして登場し、以前、松が出演したドラマ「カルテット」に、サンドウィッチマン・富澤たけしも出演していたことに触れる。
松は「もう本当、ここでは言えないんですけど、本当に現場で富澤さんが、うまく言えないから何も伝わらないんですけど、大人の対応で穏やかに接してくださったおかげで現場が本当になんだろう？ 『あっ、富澤さんで良かった！』と思ったことが私的にはあったんですよ」と話し、伊達みきおが「えっ、なんでそれ言えないんですか！？」とツッコミを入れた。
さらに松は自分の表現力では言えないが、「現場がうまくこのシーンを乗り越えようっていう、なんか、ま、そんなギスギスはしてないんですけど、そういうときに富澤さんがとっても優しく、その場にいてくださったことで、すごくみんなが平常心を保って穏やかにいったときがあったんですけど、言えない」と語った。
