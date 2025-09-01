ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が31日（日本時間9月1日）、ダイヤモンドバックス戦の試合前に取材対応し、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）について言及した。

佐々木は26日（同27日）に傘下3Aで3度目のリハビリ登板に臨み、3回2/3を5安打3失点。最速98・8マイル（約159キロ）を計測したが、予定していた4回を投げきることはできなかった。

「彼は来週オクラホマシティ（OKC）で登板する予定」と明かした同監督は「我々としては、まずは5イニングをしっかり投げ切らせることを目標にしています。重要なのは、彼に投球の『一貫性』を持たせること、そして段階的にスタミナをつけていくこと」と言及した。焦らずに、メジャー復帰させる方針で「求められるのは、しっかりとストライクゾーンを攻め、ボールを思い通りに操ること、そして安定したパフォーマンスを重ねること」と語った。

さらに「彼には球速を常に安定させること、ストライクを継続して投げられること、全体的な制球力を高めることが必要です」と注文し「彼のレベルであればトリプルAの打者を“支配する”くらいの投球を見せてほしい」と加えた。

今季は佐々木にとって「学びの年」だと話した指揮官は「彼は間違いなく非常に大きな才能を持っています。投手が成功を収めるためには、ボールを思い通りに操り、常に先手を取り、効率的に投げることが必要なのです」と語っていた。