めるるに続く可能性のある“突破女優”、サンドウィッチマン・伊達みきおが語る

お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（50歳）が、8月30日に放送されたラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（ニッポン放送）に出演。“めるる”こと生見愛瑠に続く可能性のある「突破ファイル」女優について語った。



番組冒頭で、サンドウィッチマン・伊達みきおが、「鬼滅の刃」の劇場最新作はまだ見られていないが、「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」は観に行ったと話し、「すごい面白かった。この間めるるにも会って話したけど。すごかったな、めるるって。あの顔のね、芸。もちろんセリフもそうなんですけど。顔芸っていうか、その悲しそうなね、表情の演技がすごかった。『顔芸素晴らしかったよ』って。『ありがとうございます』なんてね、言ってましたけど」と、バラエティ番組「THE 突破ファイル」（日本テレビ系）で共演している生見愛瑠の演技の上手さを賞賛する。



富澤たけしも「『突破ファイル』からですから。突破女優ですからね。あそこ出てれば誰かの目に止まる可能性あります」と話すと、伊達は「吉住なんかもしかしたら跳ねるよね」と、やはり「突破ファイル」の再現ドラマで良い味を出している吉住の名を挙げた。