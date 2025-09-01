解説陣も唸るハンパねぇ一撃



83分、ついに均衡を破ったのは

ホームチームのリヴァプール‼️



距離があるFKを #ソボスライ が

極上のキックで直接沈め一歩前に‼️#リヴァプール v #アーセナルhttps://t.co/N17TcACVH4 pic.twitter.com/1EVTPGO5qv