アストン・ビラvsクリスタル・パレス スタメン発表
[8.31 プレミアリーグ第3節](ヴィラ・パーク)
※27:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 17 ドニエル・マレン
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 29 エバン・ゲサン
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 52 S. Proctor
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
DF 26 ラマレ・ボハルデ
DF 45 T. Rowe
DF 55 トラヴィス パターソン
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 20 ジャマルディーン・ジモー
MF 83 B. Burrowes
監督
ウナイ・エメリ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 カーデン・ロドニー
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 R. Cardines
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります