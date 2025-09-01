ケルンvsフライブルク スタメン発表
[8.31 ブンデスリーガ第2節](ラインエネルギーシュタディオン)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ケルン]
先発
GK 1 マービン・シュバーベ
DF 4 ティモ・ヒューバース
DF 28 S. Sebulonsen
DF 32 K. Lund
DF 33 R. van den Berg
MF 6 エリック・マルテル
MF 8 デニス・フセインバシッチ
MF 18 Í. Jóhannesson
MF 29 ヤン・ティールマン
MF 30 マリウス・ビュルター
FW 16 ヤクブ・カミンスキ
控え
GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー
DF 2 J. Schmied
DF 25 J. Gazibegović
DF 39 ジェンク・エズカジャル
MF 5 トム・クラウス
MF 13 S. El Mala
MF 37 リントン・マイナ
FW 7 ルカ・ヴァルトシュミット
FW 9 ラフナール・アヘ
監督
Lukas Kwasniok
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
FW 22 C. Irié
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります