[8.31 ブンデスリーガ第2節](ラインエネルギーシュタディオン)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ケルン]

先発

GK 1 マービン・シュバーベ

DF 4 ティモ・ヒューバース

DF 28 S. Sebulonsen

DF 32 K. Lund

DF 33 R. van den Berg

MF 6 エリック・マルテル

MF 8 デニス・フセインバシッチ

MF 18 Í. Jóhannesson

MF 29 ヤン・ティールマン

MF 30 マリウス・ビュルター

FW 16 ヤクブ・カミンスキ

控え

GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー

DF 2 J. Schmied

DF 25 J. Gazibegović

DF 39 ジェンク・エズカジャル

MF 5 トム・クラウス

MF 13 S. El Mala

MF 37 リントン・マイナ

FW 7 ルカ・ヴァルトシュミット

FW 9 ラフナール・アヘ

監督

Lukas Kwasniok

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 18 エレン・ディンクチ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 34 M. Röhl

FW 7 デリー・シャーハント

FW 20 ジュニア・アダム

FW 22 C. Irié

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります