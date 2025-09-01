焼き菓子や和菓子にパンも！G-FLAT marche vol.7〜美味しい「とっておき」探し〜
神戸・大阪を中心に、ワンストップリノベーションを手掛けるG-FLATは、直営インテリアショップにて2024年9月20日(土)・21日(日)の2日間、神戸界隈の美味しいお店が集まる『G-FLAT marche vol.7〜美味しい「とっておき」探し〜』を開催。
G-FLAT marche vol.7〜美味しい「とっておき」探し〜
開催日 ： 2025年9月20日(土)・21日(日)
時間 ： 11:00〜17:00
場所 ： ジーフラット インテリアショップ
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-24
アクセス ： JR・阪神「元町」駅 東改札口から山側に徒歩約1分
駐車場 ： 会場にはございません。
※お近くのコインパーキングを利用ください
神戸・大阪を中心に、ワンストップリノベーションを手掛けるG-FLATは、直営インテリアショップにて2024年9月20日(土)・21日(日)の2日間、神戸界隈の美味しいお店が集まる『G-FLAT marche vol.7〜美味しい「とっておき」探し〜』を開催します。
目にも心にもお腹も、美味しくときめく…！そんなお店が集まります。
店内に焼き菓子や和菓子、パンなどが1日に5店舗、店前にテイクアウトドリンクのお店が1店舗ずつ日替わりで出店します。
普段ふらっと行くには少し遠いお店や、気になっていたけれどなかなか店舗に足を運ぶ機会がなかったお店にまとめて出会うことが出来る、わくわくの2日間です。
お味はもちろん、見た目にも心おどる品が並ぶので、自分や大切な人たちに思わずプレゼントしたくなる、G-FLATが自信をもっておすすめするお店ばかり！
おひとりでぷらりと、お友達のお買い物がてらに、ご家族で食後のおやつを買いに…。
自身の「とっておき」探しを楽しめます。
◆出店者紹介
＜9月20日(土)＞
・阿部商店(レモンスカッシュ・サワー)
・米粉 sweets kinun.(焼菓子)
・kitchen studio mano(フルーツサンド)
・ココベイク(パン)
・シオヤチョコレート(サブレ・クッキー)
・福進堂(和菓子)
【1日目】9月20日(土)出店者
＜9月21日(日)＞
・上田珈琲焙煎所(珈琲)
・菓子屋マツリカ(焼菓子)
・クレープのお店まつばさん(クレープ)
・つばきや(和菓子)
・スラカフェ(シフォンケーキ・焼き菓子)
・RAGI(サワードウブレッド)
【2日目】9月21日(日)出店者
◆ジーフラット インテリアショップについて
G-FLATが家づくりだけでなく、インテリアやその後の暮らしまで楽しんでいただきたいとの想いでオープンして2025年で8年目を迎える直営ショップ。
オリジナル商品の照明を筆頭に、観葉植物、パーツや日用雑貨まで取りそろえています。
毎月第一土曜は数量限定で新鮮な季節のフラワーブーケを販売、毎月テーマに合わせた展示販売イベントやワークショップを行っています。
所在地： 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-24
時間 ： 11:00〜19:00
定休日： 水・火(第1／3)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 焼き菓子や和菓子にパンも！G-FLAT marche vol.7〜美味しい「とっておき」探し〜 appeared first on Dtimes.