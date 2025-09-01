米麹でじっくり発酵・抽出！道の駅べに花の郷おけがわ／道の駅おがわまち「とろ〜り芋蜜」

深谷産の規格外さつまいもを活用し、米麹でじっくり発酵・抽出した「芋蜜」『とろ〜り芋蜜』を、2025年9月1日より道の駅べに花の郷おけがわ、道の駅おがわまちにて販売中です。

道の駅べに花の郷おけがわ／道の駅おがわまち「とろ〜り芋蜜」

発売日：2025年9月1日

内容量：＜家庭向け＞

100g／スパウト付きパウチ

＜業務用＞

1〜2kg／スパウト付きパウチ

価格 ：＜家庭向け＞

1,000円(税込み)

＜業務用＞

オープン価格

保存方法：直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所で保存してください。

開封後は要冷蔵(10℃以下)でお早めにお召し上がりください

販売場所：＜家庭向け＞

道の駅べに花の郷おけがわ

(〒363-0027 埼玉県桶川市大字川田谷4324番地1)

道の駅おがわまち

(〒355-0321 埼玉県比企郡小川町大字小川1220-1)

＜業務用＞

六次産業協同組合

(〒369-0211 埼玉県深谷市岡部1866-1)

深谷産の規格外さつまいもを活用し、米麹でじっくり発酵・抽出した「芋蜜」『とろ〜り芋蜜』を、2025年9月1日より道の駅べに花の郷おけがわ、道の駅おがわまちにて販売中。

『とろ〜り芋蜜』の特徴は、さつまいもと米麹だけで作る、砂糖不使用の自然な甘さ。

スプーンですくえば、とろっとした艶やかな黄金色。

口に含めば、優しい甘さとコクが広がります。

■商品の魅力

(1)深谷さつまいもの新たな可能性

「深谷リーキ」に続くブランド化プロジェクト第2弾。

農業生産から加工、販売まで一貫して手がけ、地域農業の新たな価値を創造します。

(2)自由自在な使い方

- 家庭向け(100gパウチ)：パンケーキ、アイスクリーム、トーストにそのまま。

- 業務用(1〜2kg)：製菓・製パン・飲料原料に使用できます。

果汁やスパイスを加えてオリジナル芋蜜も開発可能。

(3)サーキュラーエコノミーの実践

規格外さつまいもを使用し、蜜抽出後の固形物もペーストとして活用。

食品廃棄削減と資源循環に貢献します。

(4)「深谷リーキ」を産み出した協同組合が行う、深谷さつまいも生産プロジェクト！初の商品化

当組合は、「深谷リーキ」に続く新たな挑戦として、深谷さつまいも生産プロジェクトを令和5年から始動。

農業従事者・漬物製造業者・小売業などと連携し、2025年ついに初の商品化が実現しました。

