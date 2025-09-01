青森県産りんご使用！あら、りんご。「姫りんごマフィン」
「あら、りんご。」は「姫りんごマフィン」を2025年9月1日(月)から各店・オンラインショップにて販売開始します。
あら、りんご。「姫りんごマフィン」
■姫りんごの概要
直径5cmにも満たない、名前の通り、可憐で小さなミニりんごです。
重さが30〜50gくらいで、果皮は真っ赤で、とてもかわいらしい姿をしています。
小さなミニりんご〜姫りんご〜
◆姫りんごマフィンについて
姫りんごを“まるごと1個”使用した贅沢マフィン。
マフィン生地には、青森県産りんごを使用したアップルティー茶葉を練りこみ、姫りんごの旨みが引き立つように、やさしい甘みのハチミツを入れ、りんご尽くしのマフィンに仕上げました。
姫りんごからしみ出た果汁が生地に馴染んで、しっとりふわっと、おいしく焼きあがっています。
姫りんごマフィン断面
■販売詳細
▼店頭販売
姫りんごマフィン
店頭価格：420円(税込)
販売開始：2025年9月1日(月)
販売店舗：―青森エリア―
青森道の駅店、青森奥入瀬渓流店、A-FACTORY店、新青森駅店
―関西エリア―
神戸トアロード店
▼オンライン販売
姫りんごマフィン4個セット
販売価格：3,200円(税込・送料込)
あら、りんご。
