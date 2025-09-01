青森県産りんご使用！あら、りんご。「姫りんごマフィン」

「あら、りんご。」は「姫りんごマフィン」を2025年9月1日(月)から各店・オンラインショップにて販売開始します。

「あら、りんご。」は「姫りんごマフィン」を2025年9月1日(月)から各店・オンラインショップにて販売開始。

■姫りんごの概要

直径5cmにも満たない、名前の通り、可憐で小さなミニりんごです。

重さが30〜50gくらいで、果皮は真っ赤で、とてもかわいらしい姿をしています。

小さなミニりんご〜姫りんご〜

◆姫りんごマフィンについて

姫りんごを“まるごと1個”使用した贅沢マフィン。

マフィン生地には、青森県産りんごを使用したアップルティー茶葉を練りこみ、姫りんごの旨みが引き立つように、やさしい甘みのハチミツを入れ、りんご尽くしのマフィンに仕上げました。

姫りんごからしみ出た果汁が生地に馴染んで、しっとりふわっと、おいしく焼きあがっています。

姫りんごマフィン断面

■販売詳細

▼店頭販売

姫りんごマフィン

店頭価格：420円(税込)

販売開始：2025年9月1日(月)

販売店舗：―青森エリア―

青森道の駅店、青森奥入瀬渓流店、A-FACTORY店、新青森駅店

―関西エリア―

神戸トアロード店

▼オンライン販売

姫りんごマフィン4個セット

販売価格：3,200円(税込・送料込)

あら、りんご。

