移転オープンを記念して、「ミニループ・ペンダント」を先行販売！ハリー・ウィンストン銀座店

ハリー・ウィンストンは、今回、銀座1丁目に新しいフラッグシップ・サロン「ハリー・ウィンストン銀座店」を2025年8月29日(金)にオープンしました。
所在地 ： 東京都中央区銀座1丁目7-10
電話番号： 03-3535-6441
営業時間： 11:00〜20:00
定休日 ： 不定休
東京都中央区銀座1丁目7-10に位置する新サロンは、3フロア、総面積869平方メートルの国内最大の広さを誇り、アイコニックなウィンストンスタイルを現代的な建築的視点で再解釈した新たなデザインコンセプトを取り入れています。
【ハリー・ウィンストン社の最高経営責任者ナイラ・ハイエック(Nayla Hayek)コメント】
ハリー・ウィンストンの歴史において、日本は特別な存在です。
1988年に最初のサロンをオープンして以来、日本はハリー・ウィンストンがグローバルレガシーを構築していく上で、とても重要な役割を果たしてきました。
銀座はラグジュアリーの中心地であり、先駆的なデザインと永続的な伝統が融合する街。
この地に新たなフラッグシップ・サロンをオープンすることで、ブランドの興奮に満ちた新たな一章が始まります。
これはハリー・ウィンストンと東京との長年にわたる関係に敬意を表するとともに、未来に向けた大胆なビジョンを提示するものです。
今回の新サロンオープンにより、私たちは新たなお客様と既存のお客様の両方に最高水準のサービスを提供することで、さらなる関係性を築いていきます。
【フラッグシップ・サロンについて】
新しいサロンでは、インテリアのあらゆるディテールがブランドの永続的なレガシーを物語ります。
床を取り囲むのは、繊細にカットされ磨きあげられた白い大理石で、カスタムメイドのカーペットが温かさと質感を加えています。
壁は光沢のある白い壁紙と大理石で仕上げられ、全体に輝くような効果をもたらし、重厚なシャンデリアと厳選されたファニチャーが、雰囲気を完成させています。
ブランドの伝統とクラフツマンシップへのこだわりを反映した3つのフロアでは、ゲストに特別な時間を提供します。
1階はブライダル・ジュエリーのフロア。
2階はコレクション・ジュエリー、タイムピース、そしてハリー・ウィンストンが誇る最高級のハイジュエリーのエリアの他、日本最大級のVIPルームが設けられ、エクスクルーシブな空間でプライベートな時間を過ごせます。
地階には、日本初となるリペア専門コンシェルジュを導入。
よりクオリティの高いアフターケアサービスを提供します。
クリーム色の大理石で覆われた気品溢れる外観。
ライトアップされた3つのショーケースでは、シーズンごとのテーマに合わせ、ブランドが誇るジュエリーやタイムピースを紹介します。
そして、エントランスでは、ハリー・ウィンストンのシグネチャーであるロゼットモチーフがあしらわれたブラックとゴールドの重厚なゲートを、象徴的な2本の街灯が照らし、訪れる方をお迎えします。
これらのアイコニックなデザインは、ニューヨーク五番街の歴史あるハリー・ウィンストン本店にオマージュを捧げています。
1988年に銀座の地で日本初のサロンをオープンして以来、ハリー・ウィンストンは現在、国内に9店舗を展開しています。
【新作「ミニループ・ペンダント」を先行販売】
「ハリー・ウィンストン銀座店」の移転オープンを記念して、新作「ミニループ・ペンダント」を先行販売します。
プラチナにダイヤモンドを繊細にセッティングしたこのペンダントは、世界に先駆け「ハリー・ウィンストン銀座店」だけで購入可能です。
