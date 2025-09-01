「PLAN;S CLINIC」は、2025年8月に移転リニューアルしました。

PLAN;S CLINIC「 増床・移転リニューアル」

診療時間 ： 月〜金曜日 AM 10:30 - PM 08:00

土曜日 AM 10:30 - PM 04:00

* 祝日および日曜日休診

アクセス ： ソウル市瑞草区江南大路419 PAGODA TOWER B2

※8月4日以降は新住所になります。

移転先アクセス： ソウル市江南区江南大路408 YBM江南センター2階

「PLAN;S CLINIC」は、2025年8月に移転リニューアル。

リニューアルに伴い、施術環境を一新・最新機器の導入を行いました。

新たな空間で、快適な施術体験を提供します。

美容医療の需要が年々高まる中、「PLAN;S CLINIC」では韓国限定痩身施術のペッ注射を中心にスキンケア、リフティング、体型管理など多岐にわたる施術メニューを提供してきました。

近年、日本を含む国外からの“渡韓美容”ニーズが高まる中で、移転を機にサービスクオリティを一層向上させ、より多くの方に満足いただけるサービス品質を追求していきます。

◇ペッ注射とは？

脂肪溶解注射はダイエットしてもなかなか痩せない部位を集中的に管理できる注射施術です。

プランエスクリニックのペッ注射は動物実験をもとに脂肪減少が証明された韓国でのみ受けられる施術となります。

◇費用について

フェイスペッ注射 1部位 9万ウォン(税別)

ボディペッ注射 1部位12万ウォン(税別)

◇治療回数は？

ペッ注射だけで痩せることを目的とする場合、1週間に1回・計3回以上の施術をお勧めしています。

◇主な副作用

大きな副作用やダウンタイムはありませんが、まれに下記症状が出る可能性があります。

(個人により差があります)

・薬物注入によって施術当日に手の震え、吐き気、むかつき

(上記の症状はほとんどの場合、数時間以内になくなりますのでご安心ください。)

・施術部位の腫れ

(1日でなくなりますのでご安心ください。)

・注射によるあざ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新空間でより快適な体験を！PLAN;S CLINIC「 増床・移転リニューアル」 appeared first on Dtimes.