埼玉県の酒蔵が集結！第20回 埼玉酒蔵大試飲会

埼玉県酒造組合は、埼玉県の20蔵が集結する試飲イベント「第20回 埼玉酒蔵大試飲会」を、2025年10月16日(木)に、さいたまスーパーアリーナにて開催。

第20回 埼玉酒蔵大試飲会

開催日時 ：2025年10月16日(木)

第1部 14:30〜16:30

※飲食店、卸・小売業者様向け 300人まで

(名刺をご提示いただきます)

第2部 17:30〜20:00(入場は19:30まで)

※一般消費者様向け 1,000人まで

料金 ：前売り券 2,000円

会場 ：さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ1F展示ホール

アクセス ：埼玉県さいたま市中央区新都心8

JR「さいたま新都心駅」から徒歩3分

主催 ：埼玉県酒造組合

【お申込み方法】

イープラスにて申込みできます。

「埼玉酒蔵大試飲会」は、埼玉の酒蔵が集まる大規模な試飲イベントです。

飲食店、卸・小売業者様向けの第1部と一般消費者様向けの第2部に分かれ、豊富な日本酒が楽しめます。

20回目を迎える今回は、埼玉県の20蔵がさいたまスーパーアリーナに集結し、県外の酒蔵のお酒も含めて、約100種類の日本酒やリキュールを飲み比べすることができます。

このイベントは2部制で開催され、第1部は飲食店、卸・小売業者様、第2部は一般消費者様が対象です。

前売りチケットを購入することで、会場内の各ブースのお酒を自由に試飲することができます。

また、一般社団法人 埼玉県物産観光協会ブースでは日本酒や県産品を販売。

さらに、埼玉県漬物協同組合による漬物の試食・販売や埼玉県醤油工業組合による醤油の販売も予定されています。

【ご注意】

・車での来場はご遠慮ください。

・20歳未満の方はご入場できません。

・つまみ等の持ち込みは固くお断りします。

・酩酊等、主催者の指示に従えない方は強制的にご退場いただく場合があります。

・当日、出品できない酒蔵もあります。

・試飲酒は十分用意していますが、万が一品切れの際にはご了承ください。

