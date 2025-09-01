CFエスペリーニョ高岡の ユニフォームスポンサーに就任！eクリニック

eクリニックは2025年9月1日より1年間、富山県高岡市を拠点に活動するジュニアサッカークラブ「CFエスペリーニョ高岡」のユニフォームスポンサーに就任。

eクリニックは2025年9月1日より1年間、富山県高岡市を拠点に活動するジュニアサッカークラブ「CFエスペリーニョ高岡」のユニフォームスポンサーに就任しました。

eクリニックは、美容医療の専門性とスポーツクラブとの連携による“生きた健康づくり”を両立させます。

【CFエスペリーニョ高岡との歩み】

CFエスペリーニョ高岡は、地域密着型のクラブとして、サッカーを通じたまちづくりと青少年育成に積極的に取り組んでいます。

今回のスポンサー契約は、単なるロゴ掲出にとどまらず、eクリニックとクラブ双方による地域イベント、健康促進活動、青少年への啓発活動など、長期的な連携の一歩としての意味合いも含んでいます。

＜サッカー経験者としての情熱を胸に＞

今回のスポンサー就任には、富山院・張田院長、富山駅前院・相原院長、両名の個人的な背景も大きく関係しています。

二人とも学生時代にサッカーに打ち込んでおり、スポーツがもたらす情熱、努力、仲間との絆の価値を誰よりも理解しています。

張田院長は「医療の世界に身を置く今だからこそ、スポーツが持つ力に改めて敬意を感じます」と語り、相原院長も「地域の子どもたちがサッカーを通じて夢を持ち、健やかに成長できる環境を、私たちが支えていきたい」と話しています。

【CFエスペリーニョ高岡 代表兼監督 藤森 憲志郎様からのコメント】

今回、eクリニック様とスポンサー契約されました、監督の藤森です。

スポンサー契約、ご協賛ありがとうあります。

今回の就任にご尽力いただいた、富山駅前院の相原院長、富山院の張田院長とは学生時代、サッカー部で苦楽を共に過ごした、先輩、同志にあたります。

今後はサッカー×医療・福祉といった面で共に地域貢献していきたいと考えています。

eクリニックは、美容医療ブランドとしての確かな価値と、地域・スポーツクラブとの連携によって実感できる“生きた健康づくり”の両輪で、地域の皆さまへ笑顔と健やかさをお届けしたいと考えています。

富山湾の海、澄んだ北陸の空

統括院長 ：円戸 望

クリニック数：13院(2025年9月時点)

所在地(本院)：eクリニック 金沢本院

〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目3番11号 JR金沢駅西第四NKビル2F

診療時間 ：9:00〜18:00

休診日 ：木曜日/(院により不定休)

