ガバッと穿くだけ！【AMERICAN HOLIC】シャレ見え狙える♡「大人っぽパンツ」

合わせやすさを重視して、ボトムスはシンプルなものを選びがち。そんな大人世代におすすめしたいのが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の、おしゃれ見えが狙えるパンツ！ 今回はスタッフの@kanana110さんのコーデとともに紹介します。ガバッと穿くだけでサマ見えしそうなので、ぜひチェックしてみて。

ワッシャーパンツはカラーで差をつけて

【AMERICAN HOLIC】「接触冷感ワッシャーイージーパンツ」\2,490（税込・セール価格）

ワッシャー加工を施したリラックス感のあるパンツは「触れた瞬間ひんやりと感じる、接触冷感性のある素材」（公式サイトより）を使用しており、即戦力になってくれそう。ゆったりとしたシルエットとウエストゴムで楽に穿けるのも嬉しいポイントです。カラーは「ショコラ」を選べばトレンド感もUP。

一本持っておきたいストレートジーンズ

【AMERICAN HOLIC】「ストレートデニム」\2,490（税込・セール価格）

ストレートシルエットのジーンズはトレンドやシーズンを問わず使えるから、持っていて損なしと言えそう。公式サイトでは「脚のラインを拾いすぎず、細見えを叶える一枚」と紹介されています。カジュアルにもきれいめにもマッチするデザインで、主役級トップスの引き立て役にもなってくれるはず。

ワンツーコーデもキマるドットパンツ

【AMERICAN HOLIC】「アソートギャザー柄パンツ」\1,794（税込・セール価格）

シンプルなコーデを華やかかつ、上品に見せてくれるドット柄パンツ。全体的にゆったりとしたシルエット & ウエストゴムなので穿き心地も楽ちんそうで、旅行にも重宝するはず。カラートップス合わせでも、モノトーンで仕上げてもおしゃれ見えを狙えます。

頼れるスラックスはイロチ買いもアリ！？

【AMERICAN HOLIC】「タックワイドパンツ」\1,995（税込・セール価格）

センタープレス入りのワイドシルエットできちんと感を醸し出すスラックスは「着回し力抜群」と公式サイトも推すアイテム。季節を越えてオンオフで活躍するパンツがこの価格なら、イロチ買いもアリかも。ウエストのサイドにはゴムが入っており、生地にストレッチ性があるのも高ポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S