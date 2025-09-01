手土産やプチギフトなど気軽な贈り物に気持ちを伝えられる！Gift for you 365

「Gift for you 365(ギフト フォー ユー 365)」をSUPER CENTER PLANT-3清水店内に2025年8月30日(土)オープンします。

Gift for you 365

所在地 ： 〒910-3608 福井県福井市三留町21号4番地

営業時間： 年中無休 8:00-21:30

「Gift for you 365(ギフト フォー ユー 365)」をSUPER CENTER PLANT-3清水店内に2025年8月30日(土)オープン。

また、オンラインギフトサービスを2025年9月1日(月)にスタートします。

〜Gift for you 365(ギフト フォー ユー 365)〜

「贈る人と贈られる人の想いがかようギフト＆サービス」をコンセプトにした、新しいギフトの形を提案するインショップ「Gift for you 365」がSUPER CENTER PLANT-3清水店内に誕生します。

誕生日や結婚祝いなど記念日はもちろん、手土産やプチギフトなど気軽な贈り物に気持ちを伝えるおすすめのギフトがたくさん。

「毎日が誰かの特別な日」。

あなたの大切な人へ贈る特別なギフトを「Gift for you 365」で探してみませんか？

オープン・サービススタート記念といたしまして9月1日(月)から9月15日(月)までラッピング無料キャンペーンを実施します！

【ギフトシーン】

選ぶ楽しさ：定番ギフトはもちろん、豊富な商品から用途やご予算に合わせたギフト選びをお手伝いします。

贈る手軽さ：店舗に行けない時は、PLANTアプリから、いつでも手軽にギフトを贈ることができます。

もらう嬉しさ：贈られる方の笑顔を想像しながら、スタッフが心をこめてお包みします。

【インショップ情報】

店内は、落ち着いた雰囲気でゆったりとギフトを選べます。

地元の魅力が詰まった福井みやげ、お中元・お歳暮・内祝いなどのフォーマルギフト、ちょっとした感謝を伝えるカジュアルギフトなど見ているだけでワクワク、贈る相手を思い浮かべながら選ぶ時間も楽しくなります。

また、SUPER CENTER PLANT-3清水店内の豊富な商品ラインナップの中から、用途やご予算に合わせたオリジナルギフト提案のサービスも！

