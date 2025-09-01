¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼½÷»ÒWÇÕ¡ÛÆüËÜ¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡¡²¦¼Ô¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤â19¡½62¤ÇÇÔ¤ì¤ë
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¡¡ÆüËÜ19¡½62¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤ÎÆüËÜ¡Ö¥µ¥¯¥é¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢Æ±3°Ì¤ÇWÇÕ2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë19¡½62¡ÊÁ°È¾5¡½38¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤Ï2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾4Ê¬¡¢Å¨¿Øº¸¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤«¤éº¸¤ØÅ¸³«¤·¡¢CTB¹°ÄÅÍª¡Ê24¡á¥Ê¥Ê¥¤¥í¥×¥ê¥º¥àÊ¡²¬¡Ë¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿WTBÈªÅÄºù»Ò¡Ê22¡áÆüÂÎÂç¡Ë¤¬ÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¶¯¹ë¹ñ¤«¤éÀè¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï6Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ5¡½38¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾7Ê¬¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÏSHÄÅµ×°æË¨¡Ê25¡á²£²ÏÉðÂ¢Ìî¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤¬Àø¤ê¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£¤µ¤é¤Ë12¡½43¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±27Ê¬¡¢Å¨¿Øº¸¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥â¡¼¥ë¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥È¥é¥¤¤Ç7ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎFB¥½¥ì¥ó¥»¥ó¥Þ¥®¡¼¡Ê18¡Ë¤Ë50¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÆÈÁö¤òµö¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤ï¤º¤«5Ê¬´Ö¤Ç3Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢19¡½62¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤Ï4¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬¤È¤â¤Ë2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÅÀ10¡£¤È¤â¤Ë2Ï¢ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¾¡¤ÁÅÀ0¤ÎÆüËÜ¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿WÇÕ¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿½é¤á¤Æ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ïº£²ó¤â²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤Ï7Æü¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£