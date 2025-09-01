¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤é¤ÎÁ¥ÃÄ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò½ÐÈ¯¡¡¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë»Ù±çÊª»ñÆÏ¤±¤ë¤¿¤á
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ä¶³èÆ°²È¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¤é44¤«¹ñ¤Î³èÆ°²È¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Á¥¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÅª¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¿ô½½ÀÉ¤ÎÁ¥¤Ç¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ãË¡¤«¤ÄÈó¿ÍÆ»Åª¤ÊÉõº¿¤òÂÇÇË¤·¡¢¿ÍÆ»²óÏ¤ò³«ÄÌ¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥à¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ¥ÃÄ¤Ç¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¿©ÎÁ¤ä°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¡¢Àè·î30Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤è¤½20ÀÉ¤ÎÁ¥¤Ë44¤«¹ñ¤Î³èÆ°²È¤é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥µ¥é¥ó¥É¥ó¤µ¤ó¤ä¥ê¥¢¥à¡¦¥«¥Ë¥ó¥¬¥à¤µ¤ó¤é¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¥ÃÄ¤ÏÅÓÃæ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥®¥ê¥·¥ã¤Ê¤É¤Î¹Á¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¡¢Â¾¤ÎÁ¥¤â¹çÎ®¤·¤Æ¥¬¥¶¤òÌÜ»Ø¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¤â¥¬¥¶¤Ø»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÁ¥¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ËÁË»ß¤µ¤ì¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
