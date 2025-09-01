9月・10月限定で衣装代一律33,000円キャンペーンを開催！CliO Aura
『Cli’O Aura』は、衣装代一律33,000円でレンタルする特別企画を2025年9月〜10月の期間、実施します。
Cli’O Aura
最短1か月前予約にも対応、今撮りたい“その世界観”をそのまま形にします。
■Cli’O Auraが選ばれる理由
1-1. 「自分たちらしく」を叶える新しいフォトウエディング
・決まった型にとらわれず、カップルの個性や世界観を大切にするコンセプト掲げています。
・数十年後に見返しても色あせない思い出をアルバムとして残すことを目指しています。
1-2. 業界最大級の衣装数とこだわり
・30年以上のレンタル実績から集めた国内外の衣装を揃え、珍しいデザインも多数。
撮りたいイメージが必ず見つかります。
・国内外から厳選した衣装を10万点以上ラインナップ。
珍しいデザインや海外ブランドも選べます。
1-3. カスタマイズ自由度と対応力
・ウエディング、アニバーサリー、ソロ、推し活撮影、ペット同伴、家族集合、決まりきった型に縛られず、あなたらしい一枚に。
・直前予約OK。
最短1か月前から予約可。
急に「撮りたい」が決まっても、準備から当日までプロが伴走。
【4つのフォトプラン】
各プランはスタジオ利用料・撮影料込みで、別途衣装プランを組み合わせます。
プラン表
【4つの衣装プラン】
衣装プランはレンタルする衣装のランクを表し、フォトプランと組み合わせて総額が決まります。
衣装プラン
■9月・10月限定「衣装代一律33,000円キャンペーン」
LINE友だち登録をすると、通常16,500円〜110,000円の衣装プランがすべて一律33,000円(税込)となるクーポンを自動配布する特別キャンペーンを実施します。
高級ブランド衣装も同一価格で選べ、100,000点を超える衣装から自由に選べ、デザイナーズブランドや海外ブランド衣装も対象です。
期間 ：2025年9月1日〜10月31日
■実例紹介・フォトレポート
カップル・ファミリー・ソロなど多様な撮影事例を紹介します。
カップルフォト
ファミリーフォト
ソロフォト
店内
■アクセスと予約方法
スタジオ所在地：東京都渋谷区道玄坂1-16-5 大下ビル1F
アクセス ：渋谷駅から徒歩5分
予約方法 ：LINE・電話・WEBフォームに対応、急な予約でもOK
