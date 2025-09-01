◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。６試合ぶりの４６号が出れば、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。

前日３０日（同３１日）の同戦では３打数無安打１四球で連続試合安打が「４」でストップした。０―０の５回無死二、三塁で飛距離３００フィート（約９１・４メートル）と犠飛としては十分の当たりを左翼に打ち上げたが、三塁走者のＥ・ヘルナンデスが本塁にスライディングせずにタッチアウト。次打者であるベッツが左打席の真後ろで指示を出していたが、視界に入っていなかったという。まさかの凡ミスで大谷は打点を逃し、チームも連敗中の最近２試合で１得点と元気がない。

大谷自身も調子を落としている。二刀流出場の翌日だった２１日（同２２日）に首脳陣から“強制休養”を与えられたが、その後の８試合で２９打数４安打の打率１割３分８厘、１本塁打、２打点。４安打のうち、長打は２４日（同２５日）のパドレス・松井から放った４５号ソロだけとなっている。投手としては２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦で２３年９月の右肘手術から７４９日ぶりとなる復活白星を挙げたが、打者としても復調が待たれる。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、移籍後２年間での本塁打数は１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多記録。２００１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続いており、大谷は史上４人目の快挙が目前に迫っている。リーグ本塁打王争いでは２８日（同２９日）にライバルのシュワバー（フィリーズ）が１試合４発の離れ業を見せ、４本差をつけられた。３年連続キングに向けては、これ以上の独走を許すわけにはいかないだろう。

地区優勝へのマジックを「２５」としているドジャースだが、２位パドレスとは１ゲーム差。この日を含めてレギュラーシーズンは残り２６試合。８月の最終戦。大谷もド軍もスパートをかけられるか。