福岡の「チョコレートショップ」とコラボ！KBC九州朝日放送「ぼる部屋」

KBC九州朝日放送は、深夜バラエティ番組「ぼる部屋」(毎週木曜0:15〜0:45)が福岡の老舗洋菓子店「チョコレートショップ」とコラボして、オリジナルスイーツを開発、販売します。

元々チョコレートショップが大好きなぼる塾。

番組ではもちろん、プライベートでもよく訪れることから今回のコラボが決定。

佐野社長も「ぼる塾のスイーツ愛は本物」と太鼓判を押すほど。

スイーツ女王・田辺さんを中心に3種のスイーツ開発に挑戦します。

(1) 福岡産イチジク「とよみつひめ」を使ったチョコ

(2) チョコレートショップの人気商品「プレミアムチョコポップコーン」のオリジナルフレーバー

(3) フランスの伝統菓子「フラン」

さらに、今回開発したスイーツは2025年10月末からフランス・パリで開催される「サロン・デュ・ショコラ2025」への出品が決定！チョコレートの本場パリに、福岡から逆輸入する前代未聞の挑戦です。

事の重大さに田辺さんも緊張で涙が…。

果たして本場・フランスでオリジナルスイーツは受け入れられるのか！？

試作の様子は毎週木曜深夜オンエアの「ぼる部屋」で放送。

第一弾は8/28(木)放送直後からTVerで見逃し配信あり。

フランス・パリ編は、12月から3週連続SPとして放送予定。

“スイーツ女王”田辺さんにとって、人生最大の挑戦が始まります。

サロン・デュ・ショコラへの道を是非見届けてください。

■番組ロゴ

ぼる部屋 番組ロゴ

■番組名

ぼる部屋

■放送日

毎週木曜深夜0時15分〜0時45分

■出演

ぼる塾(きりやはるか、あんり、田辺智加)

