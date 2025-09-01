福岡の「チョコレートショップ」とコラボ！KBC九州朝日放送「ぼる部屋」
KBC九州朝日放送は、深夜バラエティ番組「ぼる部屋」(毎週木曜0:15〜0:45)が福岡の老舗洋菓子店「チョコレートショップ」とコラボして、オリジナルスイーツを開発、販売します。
元々チョコレートショップが大好きなぼる塾。
番組ではもちろん、プライベートでもよく訪れることから今回のコラボが決定。
佐野社長も「ぼる塾のスイーツ愛は本物」と太鼓判を押すほど。
スイーツ女王・田辺さんを中心に3種のスイーツ開発に挑戦します。
(1) 福岡産イチジク「とよみつひめ」を使ったチョコ
(2) チョコレートショップの人気商品「プレミアムチョコポップコーン」のオリジナルフレーバー
(3) フランスの伝統菓子「フラン」
さらに、今回開発したスイーツは2025年10月末からフランス・パリで開催される「サロン・デュ・ショコラ2025」への出品が決定！チョコレートの本場パリに、福岡から逆輸入する前代未聞の挑戦です。
事の重大さに田辺さんも緊張で涙が…。
果たして本場・フランスでオリジナルスイーツは受け入れられるのか！？
試作の様子は毎週木曜深夜オンエアの「ぼる部屋」で放送。
第一弾は8/28(木)放送直後からTVerで見逃し配信あり。
フランス・パリ編は、12月から3週連続SPとして放送予定。
“スイーツ女王”田辺さんにとって、人生最大の挑戦が始まります。
サロン・デュ・ショコラへの道を是非見届けてください。
■番組ロゴ
ぼる部屋 番組ロゴ
■番組名
ぼる部屋
■放送日
毎週木曜深夜0時15分〜0時45分
■出演
ぼる塾(きりやはるか、あんり、田辺智加)
