和風デザート！こんにゃくパーク『とろ〜りこんにゃくわらび餅風』

こんにゃくパークは、こんにゃくミニゼリーシリーズに『とろ〜りこんにゃくわらび餅風』を2025年9月1日(月)より全国販売。

 

こんにゃくパーク『とろ〜りこんにゃくわらび餅風』

 

 

＜新発売＞

商品名　：とろ〜りこんにゃくわらび餅風

容量　　：500g

価格　　：626円(税込)

賞味期限：180日(常温)

商品名　：とろ〜りこんにゃくわらび餅風

容量　　：18個入り

価格　　：432円(税込)

賞味期限：180日(常温)

＜再販売＞

商品名　：黒蜜こんにゃくわらび餅風

容量　　：500g

価格　　：626円(税込)

賞味期限：180日(常温)

商品名　：黒蜜こんにゃくわらび餅風

容量　　：18個入り

価格　　：432円(税込)

賞味期限：180日(常温)

商品名　：山梨ぶどうこんにゃくゼリー

青森りんごこんにゃくゼリー

容量　　：20個入り

価格　　：432円(税込)

賞味期限：13か月(常温)

 

こんにゃくパークは、こんにゃくミニゼリーシリーズに『とろ〜りこんにゃくわらび餅風』を2025年9月1日(月)より全国販売します。

また、期間限定販売で好評だった「黒蜜こんにゃくわらび餅風」、「山梨ぶどうこんにゃくゼリー」、「青森りんごこんにゃくゼリー」を併せて再販します。

■こんにゃくパークおよび全国のスーパー、オンラインショップで販売中

こんにゃくミニゼリーシリーズは、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭でも購入できます。

