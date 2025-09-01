和風デザート！こんにゃくパーク『とろ〜りこんにゃくわらび餅風』
こんにゃくパークは、こんにゃくミニゼリーシリーズに『とろ〜りこんにゃくわらび餅風』を2025年9月1日(月)より全国販売。
こんにゃくパーク『とろ〜りこんにゃくわらび餅風』
＜新発売＞
商品名 ：とろ〜りこんにゃくわらび餅風
容量 ：500g
価格 ：626円(税込)
賞味期限：180日(常温)
商品名 ：とろ〜りこんにゃくわらび餅風
容量 ：18個入り
価格 ：432円(税込)
賞味期限：180日(常温)
＜再販売＞
商品名 ：黒蜜こんにゃくわらび餅風
容量 ：500g
価格 ：626円(税込)
賞味期限：180日(常温)
商品名 ：黒蜜こんにゃくわらび餅風
容量 ：18個入り
価格 ：432円(税込)
賞味期限：180日(常温)
商品名 ：山梨ぶどうこんにゃくゼリー
青森りんごこんにゃくゼリー
容量 ：20個入り
価格 ：432円(税込)
賞味期限：13か月(常温)
また、期間限定販売で好評だった「黒蜜こんにゃくわらび餅風」、「山梨ぶどうこんにゃくゼリー」、「青森りんごこんにゃくゼリー」を併せて再販します。
■こんにゃくパークおよび全国のスーパー、オンラインショップで販売中
こんにゃくミニゼリーシリーズは、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭でも購入できます。
