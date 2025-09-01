王者リバプールがプレミア開幕３連勝！ ソボスライの圧巻FK炸裂でアーセナルを１−０粉砕！ 遠藤航は終盤から出場
現地８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、日本代表MF遠藤航が所属するリバプールが本拠地アンフィールドでアーセナルと激突した。
開幕２連勝同士の対戦で、遠藤がベンチスタートなったリバプールは、13分に最初のシュートチャンスを迎える。左サイドでボールを受けたガクポがカットインから右足の強烈なミドルを放ったが、ゴール左に外れる。
22分にはCKの流れからこぼれ球を拾ったマドゥエケにボレーを浴びるも、GKアリソンの好セーブで凌ぐ。
33分、GKラヤのパスを敵陣ボックス手前でファン・ダイクがカット。サラーへのラストパスを狙うも、ライスに奪われる。さらにこぼれ球を拾ったマカリステルが右足で狙ったが、またしてもライスにブロックされた。その後もスコアは動かず、０−０で前半を終える。
後半に入って60分にリバプールは決定機を迎える。ボックス内でパスを受けたヴィルツがワントラップから左足のシュート。GKラヤがはじいたボールをエキティケが押し込んだが、オフサイドの判定で得点は認められず。
その後はボールポゼッションで優位に立ってゲームを進めるなか、81分には敵陣ペナルティエリア手前の中央でジョーンズが倒されてFKを獲得。これを蹴ったソボスライが鮮やかな一撃を突き刺して、83分にホームチームが先制点を奪った。
89分にヴィルツに代わって遠藤を投入したリバプールは、アーセナルの反撃を受けるも、最後までゴールを許さず。１−０で勝利して、プレミア開幕３連勝を飾った。
【動画】アーセナルを沈めたソボスライの衝撃FK弾！
