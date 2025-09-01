「ドジャース１−６ダイヤモンドバックス」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」で出場し、３打数無安打だった。無安打は４試合ぶり。０−０の五回無死二、三塁で左翼へ飛球を打ち上げたが、三塁走者の拙い走塁で先制犠飛が幻となった。チームは１−６で負けて２連敗となった。

ドジャースが拙攻拙守で２連敗を喫した。大谷は３点を追う七回２死一塁の場面で四球を選び、ベッツの適時打を呼び込んだが、４試合ぶりのノーヒット。本塁打も２４日の４５号を最後に５試合で足踏みした。

物議を醸したプレーは、０−０の五回無死二、三塁の場面だ。大谷の左飛に三走のＫ・ヘルナンデスが本塁突入したが、滑り込まずにホームを駆け抜けてタッチアウト。先制犠飛が幻となった。

次打者ベッツがスライディングの合図を出していたが「見えなかった」とヘルナンデス。得点圏に走者を置いた場面で８打数１安打。「先発が勝てる展開にしてくれているのに俺たちが得点できない。それが敗因」と言い切った。

ド軍のロバーツ監督は試合後の会見で「ありえないような集中力の欠如。あってはならないミスと実行力不足だった」と苦言。険しい表情で「自滅したようなところもあった。本当に痛い敗戦だ」と言った。

地区優勝マジックは「２５」のまま。２位パドレスとのゲーム差が１に縮まった。３１日は８月最後の試合。負の連鎖を断ち切って、新しい月を迎えたい。