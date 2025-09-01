バルーンアーティスト神宮エミ氏がNYファッションウィーク参加！キッシーズ

キッシーズは、コロンビア発・世界的ゴム風船ブランド「センペルテックス(Sempertex)」の日本代理店として、バルーンアーティスト神宮エミ氏のニューヨーク・ファッションウィーク(以下 NYFW)参加プロジェクトをサポートします。

キッシーズは、コロンビア発・世界的ゴム風船ブランド「センペルテックス(Sempertex)」の日本代理店として、バルーンアーティスト神宮エミ氏のニューヨーク・ファッションウィーク(以下 NYFW)参加プロジェクトをサポート。

2025年9月11日、神宮エミ氏はNYFWにて「多様性(Diversity)」をテーマとしたバルーンドレスのコレクションを発表予定です。

今回の新作は、センペルテックス社が誇る高品質なバルーンアート用ツイストバルーン(160シリーズ)をメインに使用し、9着の新しいバルーンドレスを披露予定です。

【プロジェクト概要】

・プロジェクト名

EMIJINGU NYFW 2026SS コレクション「DIVERSITY(多様性)〜ひとりひとりが持つ唯一無二の色と輝き〜」

・開催日程

2025年9月11日(木)13:00頃〜

・開催場所

The Glasshouse(ザ・グラスハウス)

所在地：660 12th Avenue, New York, NY 10019 USA

・主催・出展ブランド

EMIJINGU(代表・デザイナー：神宮エミ)

・出展形式

バルーンアートによるウェアラブル・アートコレクションを、NYFW公式ランウェイ形式のファッションショーにて発表。

・プロジェクトの特徴

世界的ファッションの舞台「ニューヨーク・ファッションウィーク(NYFW)」において、バルーンアートとファッションを融合させた独自の表現に挑戦します。

このコレクションでは、「DIVERSITY(多様性)」をテーマに、障がいや病など、さまざまな特性や背景を持つモデルを起用。

社会性と芸術性の両立を目指した、コンセプチュアルなコレクションを展開します。

当日は、舞台裏の様子を写真や映像で記録するドキュメンテーションも同時に進行予定です。

・プロジェクトの背景

2020年、神宮氏はコロナ禍の中で脳梗塞を発症し、「もやもや病(難病)」と診断され、脳血管バイパス手術を受けました。

この経験をきっかけに、自身の病をテーマにした作品《もやもや病》を制作。

透明のバルーンの内側に赤い絵の具で着色し製作。

複雑に絡み合う脳血管の構造を立体的に表現しました。

さらに、病と共に生きながら授かった新たな命を題材に、自身の身体をモデルにした作品《生命》を発表。

命を宿す身体を柔らかく包み込むバルーンは、生命の力強さとはかなさを象徴しました。

今回のコレクション「DIVERSITY」は、これらの経験の延長線上にあります。

儚いバルーンを、障がいや病を抱えるモデルたちが纏うことで、「困難を抱えながらも輝く命」をランウェイで可視化します。

バルーンは永遠には残らない素材ですが、その一瞬の強い輝きは、「命の儚さと、その中で生まれる力強い美しさ」を象徴しています。

作品テーマ：もやもや病

【神宮エミ氏について】

・活動概要

バルーンという一時性のある素材に、命の儚さと美しさを重ね合わせ、強さを内包したウェアラブルアートを制作。

従来のバルーン装飾の枠を超え、バルーン × ファッション × 社会的メッセージを融合させた独自のコレクションを、国内外に発信している。

・主な実績やメディア掲載

Twist & Shout 全米大会 優勝(2018, アメリカ)

バンクーバーファッションウィーク 出展(2019)

ニューヨーク個展(2017)

その他、 企業とのコラボレーション、各TV、ラジオをはじめ、国内外のファッション誌・アートメディアに多数掲載。

・社会貢献活動

自身の難病経験をきっかけに、「lucaemma 小児病棟支援プロジェクト」を立ち上げ。

これまでに全国200以上の病院へバルーンを寄贈し、命の輝きと希望を子どもたちに届けている。

【センペルテックス(Sempertex)ゴム風船について】

・センペルテックス社

センペルテックス社は1938年以来、高品質のラテックスバルーンの製造に専念してきました。

100％ラテックスバルーンに特化した同社は、コロンビアのカリブ海沿岸の港町バランキージャに本社を構え、プロ仕様のゴム風船を世界中に提供しています。

・品質と特徴

センペルテックスのゴム風船は、世界トップクラスの高品質な生ゴム原液、独自の配合、最新鋭の設備により、唯一無二の卓越した製造・品質を実現しています。

そして、その風船を膨らませたときには、美しい見た目としっかりとした質感を感じることができます。

常にファッションを中心とした世界の流行を意識しており、トレンドカラーを取り入れたセンペルテックスゴム風船はカラーバリエーションが豊富です。

そして高品質の割にお求めやすい価格設定になっているため、プロのパフォーマーやデコレーター、セールスプロモーションで使用する企業販促向けや、趣味で楽しむ個人ユーザーなど、プロ・アマ問わず日本だけでなく、世界中で愛されるゴム風船となっています。

・バルーンアート用ゴム風船

センペルテックス社のバルーンアート用ツイストバルーンは、260Sと呼ばれるサイズが一般的です。

それは、以下を意味しています。

(1) 2＝太さ2インチ(約5cm)

(2) 60＝長さ60インチ(約150cm)

(3) S＝Sempertex(センペルテックス)

つまり、センペルテックス社製の太さ5cm、長さ150cmのバルーンアート用の細長い風船を指します。

バルーンアートのプロの間では、このタイプの細長い風船を「260(に・ろく・まる)」と呼ぶことが一般的です。

今回神宮エミ氏が使用するサイズは、こちらよりも一回り細いタイプの160S中心で、より細かく繊細なバルーンドレスを作成するのに優れたバルーンとなっています。

センペルテックスの高品質なバルーンを使ったデコレーション

【プロジェクトに関わる各担当からのコメント】

・神宮エミ氏からのコメント

神宮エミ氏

バルーンという素材は、永続性こそないものの、あらゆるものを輝かせる力があると感じています。

今回のコレクションでは、その輝きを“多様性”の象徴として、ひとりひとりのモデルの背景や個性と丁寧に向き合いながら表現しました。

センペルテックスのカラフルで高品質なバルーンがあったからこそ、繊細でユニークな色彩や質感をもつ衣装が生まれたと思っています。

ニューヨークという世界の舞台で、バルーンアートが社会的メッセージを携えた新しいかたちのファッションとしてどう受け止められるのか──挑戦と希望を胸に臨みます。

・センペルテックス社ビジネスマネージャー、フェデリコ・ペレス氏からのコメント

フェデリコ・ペレス氏

センペルテックスは、ニューヨーク・ファッションウィークにて神宮エミ氏が披露するアート作品をサポートできることを誇りに思います。

彼女のコレクション「DIVERSITY - The Unique Color and Radiance Within Each of Us(多様性 ― ひとりひとりが持つ唯一無二の色と輝き)」は、バルーンが生み出す無限の創造力を体現しています。

今回使用されたセンペルテックスのラテックスバルーンは、その卓越した品質と豊かで鮮やかなカラーパレットにより、アーティストのビジョンを具現化し、唯一無二の作品を実現する一助となりました。

