吹奏感や音色の違いを確かめられる！ビュッフェ・クランポン・ジャパン「クラリネット専門ショールーム」

ビュッフェ・クランポン・ジャパンは、2025年に迎えたブランド創立200周年を機に、〈ビュッフェ・クランポン〉のクラリネットに特化したショールームを、東京・東陽町の本社内に新設。

〈ビュッフェ・クランポン〉は1825年にフランスで創業し、現在に至るまでヨーロッパ製クラリネットの代表的ブランドとして世界中の奏者に選ばれ続けています。

今回開設したクラリネットショールームでは、学生からプロフェッショナルまで幅広いニーズに対応する全モデルの試奏が可能。

最新モデルを含めた様々な機種の違いをお気軽にご体験できます。

本社工場と定期的にミーティングを行うなどメーカーならではの専門知識をもつスタッフが、機種選びのご相談から購入サポートまで、奏者一人ひとりに寄り添った案内を行うことも可能です。

【クラリネットショールームの特長】

□豊富なラインナップの中から試奏・比較が可能：入門機種からプロフェッショナルモデルまで、常時多数の楽器を用意。

□メーカー直営ならではの専門相談：「自分に合う楽器が分からない」「吹奏感や音色の違いを確かめたい」といったご相談に、専門スタッフが丁寧に対応します。

□柔軟な購入オプション：購入をご希望の際は、ショールーム直接販売または全国のビュッフェ・クランポン・ジャパン公認特約店での購入が可能です。

【こんな方におすすめ】

□豊富なラインナップから楽器を吹き比べしたい方

□機種ごとの違いについてメーカーの専門スタッフから説明を受けたい方

□自分に合う楽器について専門的なアドバイスが欲しい方

□購入を前提とせず、マイペースに楽器選びを進めたい方

【利用について】

営業時間： 火〜土曜日10:00〜17:00(日・月曜日、祝日定休)

予約方法： 予約フォームまたはお電話(03-5632-5728)

利用形態： 原則予約制(直接来店も可能ですが、予約優先)

所在地 ： 東京都江東区東陽4-8-17

最寄り駅： 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩3分

※マウスピース等のご持参をお願いしています。

※案内可能な機種は在庫状況により変動します。

