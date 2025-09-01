車中泊も！CARisma-JAPAN「TINY」キット
CARisma-JAPANは、軽キャンピングカー「TINY」をキット化し、全国の自動車店向けにキット販売を開始しました。
これにより、販売店は新たな製造の投資を必要とせず、自社で組み立て、販売が可能となり、急成長するアウトドア・車中泊市場に対応できるようになります。
※ベース車はスズキ エブリイ(グレードJOIN)。
※ニッサン NV100クリッパーGXも可。
TINY販売店になることで、自動車販売店は自社で新たな付加価値商品として「TINY」を取り扱うことが可能となり、他の販売店との差別化につながります。
■「TINY」について
「TINY」は軽自動車をベースにしたコンパクトながら快適な空間を持つキャンピング仕様で、以下の特徴を備えています。
1. 車中泊対応フルフラットベッドシステム
後部座席を簡単にフルフラットへ展開でき、快適な車中泊を実現。
アウトドアや旅行に最適です。
TINY内装グリーンベッド展開
2. リビングモード展開
車内をリビングスペースへ変化させることができ、読書やコーヒーを飲んだりくつろぎのひとときを楽しめます。
TINY内装クロ照明点灯
3. 選べるインテリアカスタム
家具・ベッドマットのカラーを自由に選択可能。
ユーザーごとに“世界にひとつだけ”のキャンピングカーを作ることができます。
TINY内装ベッド展開(カスタム)
【スペック】
乗車2名(4名)・就寝2名/4ナンバー(軽貨物車登録)
【TINY標準装備】
・フルフラットベッドシステム(長さ185cm 幅125cm(家具横95cm))
・折り畳み式カウンターテーブル
・DIY用サイドボードパネル
・フラットフロア
・扉付きキャビネット
・上部オープンラック＆ティッシュボックストレイ
・床下収納
※上位グレードにて電源、照明、ギャレー付が選べます。
ベース車両：エブリイV(全長339cm 全幅147cm 全高189cm)
