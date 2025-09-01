車中泊も！CARisma-JAPAN「TINY」キット

CARisma-JAPANは、軽キャンピングカー「TINY」をキット化し、全国の自動車店向けにキット販売を開始しました。

CARisma-JAPAN「TINY」キット

これにより、販売店は新たな製造の投資を必要とせず、自社で組み立て、販売が可能となり、急成長するアウトドア・車中泊市場に対応できるようになります。

※ベース車はスズキ エブリイ(グレードJOIN)。

※ニッサン NV100クリッパーGXも可。

TINY販売店になることで、自動車販売店は自社で新たな付加価値商品として「TINY」を取り扱うことが可能となり、他の販売店との差別化につながります。

■「TINY」について

「TINY」は軽自動車をベースにしたコンパクトながら快適な空間を持つキャンピング仕様で、以下の特徴を備えています。

1. 車中泊対応フルフラットベッドシステム

後部座席を簡単にフルフラットへ展開でき、快適な車中泊を実現。

アウトドアや旅行に最適です。

TINY内装グリーンベッド展開

2. リビングモード展開

車内をリビングスペースへ変化させることができ、読書やコーヒーを飲んだりくつろぎのひとときを楽しめます。

TINY内装クロ照明点灯

3. 選べるインテリアカスタム

家具・ベッドマットのカラーを自由に選択可能。

ユーザーごとに“世界にひとつだけ”のキャンピングカーを作ることができます。

TINY内装ベッド展開(カスタム)

【スペック】

乗車2名(4名)・就寝2名/4ナンバー(軽貨物車登録)

【TINY標準装備】

・フルフラットベッドシステム(長さ185cm 幅125cm(家具横95cm))

・折り畳み式カウンターテーブル

・DIY用サイドボードパネル

・フラットフロア

・扉付きキャビネット

・上部オープンラック＆ティッシュボックストレイ

・床下収納

※上位グレードにて電源、照明、ギャレー付が選べます。

ベース車両：エブリイV(全長339cm 全幅147cm 全高189cm)

