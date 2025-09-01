直筆サイン入り オリジナルクリアファイルプレゼント！ハーバー研究所『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』
ハーバー研究所は、2025年8月29日(金)より「エスコンフィールドHOKKAIDO」内のファイターズフラッグシップストアにて、『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』を開催中。
ハーバー研究所は、2025年8月29日(金)より「エスコンフィールドHOKKAIDO」内のファイターズフラッグシップストアにて、『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』を開催中です。
ファイターズフラッグシップストアでは、北海道日本ハムファイターズとコラボした『HABAファイターズ応援セット2025』を購入の方に先着で、60名様に選手の直筆サイン入りクリアファイルをプレゼントします。
(C)HOKKIAIDO NIPPONHAM FIGHTERS
＼対象のハーバー商品を購入の方、先着60名様に／
ファイターズ選手直筆サイン入り オリジナルクリアファイルをプレゼント！
〜ファイターズフラグシップストア限定〜
『HABAファイターズ応援セット2025』
★おまけサンプル付き！
『HABAファイターズ応援セット2025』10,000円(税込)
【北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン概要】
■開催期間 ：8月29日(金)より
■対象店舗 ：「エスコンフィールドHOKKAIDO」内
FIGHTERS FLAGSHIP STORE
(住所：〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ)
■キャンペーン内容：『HABAファイターズ応援セット2025』を購入の方、
先着60名様に、ファイターズ選手の直筆サイン入り
クリアファイルを1枚プレゼント。
対象商品 ：『HABAファイターズ応援セット2025』10,000円(税込)
※直筆サイン入りクリアファイルはランダムで配布のため、選手はお選びいただけません。
お客様都合での返品・交換は受付いたしかねます。
『HABAファイターズ応援セット2025』セット内容
※数量限定品のため、なくなり次第終了
《ハーバーは北海道日本ハムファイターズを応援しています》
ハーバーは北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーです。
エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールーム等へスキンケアをはじめボディケア商品を提供中。
選手の美と健康を応援しています。
北海道日本ハムファイターズ選手_スキンケア
北海道日本ハムファイターズ選手_スクワランシャンプー
