ハーバー研究所は、2025年8月29日(金)より「エスコンフィールドHOKKAIDO」内のファイターズフラッグシップストアにて、『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』を開催中。

ハーバー研究所『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』

ハーバー研究所は、2025年8月29日(金)より「エスコンフィールドHOKKAIDO」内のファイターズフラッグシップストアにて、『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』を開催中です。

ファイターズフラッグシップストアでは、北海道日本ハムファイターズとコラボした『HABAファイターズ応援セット2025』を購入の方に先着で、60名様に選手の直筆サイン入りクリアファイルをプレゼントします。

(C)HOKKIAIDO NIPPONHAM FIGHTERS

＼対象のハーバー商品を購入の方、先着60名様に／

ファイターズ選手直筆サイン入り オリジナルクリアファイルをプレゼント！

〜ファイターズフラグシップストア限定〜

『HABAファイターズ応援セット2025』

★おまけサンプル付き！

『HABAファイターズ応援セット2025』10,000円(税込)

【北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン概要】

■開催期間 ：8月29日(金)より

■対象店舗 ：「エスコンフィールドHOKKAIDO」内

FIGHTERS FLAGSHIP STORE

(住所：〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ)

■キャンペーン内容：『HABAファイターズ応援セット2025』を購入の方、

先着60名様に、ファイターズ選手の直筆サイン入り

クリアファイルを1枚プレゼント。

対象商品 ：『HABAファイターズ応援セット2025』10,000円(税込)

※直筆サイン入りクリアファイルはランダムで配布のため、選手はお選びいただけません。

お客様都合での返品・交換は受付いたしかねます。

『HABAファイターズ応援セット2025』セット内容

※数量限定品のため、なくなり次第終了

《ハーバーは北海道日本ハムファイターズを応援しています》

ハーバーは北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーです。

エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールーム等へスキンケアをはじめボディケア商品を提供中。

選手の美と健康を応援しています。

北海道日本ハムファイターズ選手_スキンケア

北海道日本ハムファイターズ選手_スクワランシャンプー

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 直筆サイン入り オリジナルクリアファイルプレゼント！ハーバー研究所『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』 appeared first on Dtimes.