◇イングランド・プレミアリーグ第3節 ブライトン2ー1マンチェスターC（2025年8月31日 ブライトン）

ブライトンは31日、本拠でのマンチェスター・シティー戦で2ー1と逆転勝ち。元イングランド代表のMFジェームズ・ミルナーが1点リードされた後半16分から途中出場。同22分、「39歳239日」というPKによるプレミアリーグ最年長記録となる同点弾を決め、チームの今季初勝利に貢献。今年7月に交通事故で亡くなったポルトガル代表FWディオゴ・ジョタさん（享年28）を追悼するゴールパフォーマンスを見せ、日本のネット上でもトレンド入りするなど話題を集めた。

ミルナーは今季から背番号をオフシーズンに亡くなったディオゴ・ジョタさんの20番に変更することを決断。理由についてはクラブ公式Xで「カルロス（・バレバ）が背番号を変えたいと考えていて20番が空くと聞き、ディオゴ・ジョタへの敬意を示すためにその数字にしたいと思った。彼は素晴らしい選手で、（リバプール時代）一緒にプレーできて幸運だった。本当に素晴らしい友人だったんだ」と明かしていた。

この一戦では0ー1とリードを許した後半16分から途中出場。同22分、PKのチャンスでキッカーとして右足で確実に決め、起死回生の同点ゴール。スタジアムが歓喜で揺れるなか、古巣への配慮もあり喜びを表情に出さず。さらにピッチに座ってテレビゲームをするというディオゴ・ジョタさん恒例のゴールパフォーマンスを披露し、「ゲーマー」として知られていた友人を追悼した。

このパフォーマンスは日本でも話題となりYahoo!のリアルタイム検索では「ミルナー」がトレンド入り。ネットからは「ありがとうミルナー」「かっこ良すぎて涙」「最高の漢ミルナー」「あのゴールパフォはグッときた」「感動した」など反響を呼んだ。

ミルナーにとってはリバプール時代の19年12月レスター戦以来、約5年8カ月ぶりとなる得点。データ分析会社「Opta（オプタ）」は39歳239日でのPKでの得点がプレミアリーグ最年長記録更新となり「歴史的瞬間」だったと伝えた。

また、日本代表MF三笘はフル出場。1―1の後半44分、スルーパスからFWグルダの決勝ゴールをアシストして逆転勝利に貢献した。