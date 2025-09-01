◇ナ・リーグ ドジャース1−6ダイヤモンドバックス（2025年8月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷は30日（日本時間31日）のダイヤモンドバックス戦で4試合ぶりの無安打に終わった。2連敗で地区優勝マジック「25」で足踏み。2位パドレスに1ゲーム差に迫られ、デーブ・ロバーツ監督は「集中力を欠くプレーが多かった。自分たちで自分たちを苦しめた試合」と顔をこわばらせた。

「幻の犠飛」が響いた。0―0の5回無死二、三塁から大谷は先制犠飛には十分な飛距離300フィート（約91メートル）の左飛を打ち上げた。三塁走者の「キケ」ことE・ヘルナンデスはベッツの指示が見えず、本塁に滑り込まず憤死。右手から流血しながら7回を力投したグラスノーを援護できず、ロバーツ監督は「ただただ残念。気迫を出せないのは理解できない」と肩を落とした。

27日のレッズ戦で794日ぶりに白星を挙げた「投手・大谷」の次回登板は3日（同4日）のパイレーツ戦に決定。再び5回を投げる予定で、翌4日（同5日）もDH出場の方針だ。このパ軍3連戦ではサイ・ヤング賞最有力の剛腕スキーンズが登板予定で、4月以来の対決も注目される。 （奥田秀樹通信員）