脂の乗りも良い「奇跡のサンマ」が楽しめる！第40回「さんま祭り」
ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、秋のイベント「さんま祭り」を2025年9月7日(日)に宮城県名取市閖上にて開催します。
第40回「さんま祭り」
日時 ： 2025年9月7日(日)朝6時〜
会場 ： ゆりあげ港朝市(宮城県名取市閖上東3丁目5-1)
参加費 ： 無料
さんま配布： 約2,000匹
■2年ぶりの豊漁と「奇跡のさんま」
2025年のサンマは、例年になく大きく、脂の乗りも良い「奇跡のサンマ」と呼ばれています。
これは、海水温の上昇によってエサとなるプランクトンが増え、サンマが大きく成長したためと考えられています。
全体的な漁獲量としては質が良く、大ぶりで期待できる状況です。
サイズが大きい割には価格が落ち着いているものの、まだまだ高級魚として扱われることが予想されます。
そんな中、2025年もゆりあげ港朝市では、この特別なサンマをいち早くお届けするため、「さんま祭り」を開催します。
脂の乗った大ぶりの北海道産サンマを楽しめます。
初秋の澄み切った閖上(ゆりあげ)の朝、特設の長い焼き場に火が灯ります。
炭火から立ち昇る煙が、脂が乗った「奇跡のサンマ」の香ばしい香りと混ざり合い、あたり一面に食欲をそそる香りが漂います。
銀色の網の上で、パチパチと音を立てながら黄金色に焼き上がっていくサンマ。
家族やご友人と肩を並べ、無心に焼き上げるひとときは、ゆりあげ港朝市の秋の風物詩です。
■さんま祭り開催内容
ゆりあげ港朝市の恒例、特設の長い焼き場が2025年も登場します。
炭火の上で、脂の乗ったさんまがジュワッと音を立て、香ばしい香りが会場を包み込みます。
毎年大好評の「さんま祭り」を、2025年も開催！約2,000匹の生さんまを無料で用意。
自身で炭火で焼き上げる、アツアツの焼きたてを楽しめます。
【お楽しみの流れ】
・6:00〜整理券配布開始
お並びいただいた方へ、整理券を配布します。
整理券は、お一人様につき1枚です。
整理券の番号が呼ばれた方から！
・整理券番号の放送
トレイに乗せたさんまの準備が整い次第、整理券番号を場内で放送します。
番号をお待ちの間に、場内の店舗でお買い物を楽しめます。
整理券と引き換えにさんまをお受取りください
ゆりあげ港朝市場内の特設テントにて、整理券と引き換えに焼き場への案内を行います。
専用の炭火焼き台を用意していますので、お好みの焼き加減で自身だけの味わいを楽しめます。
片面7分をじっくり焼く！我慢です！
さんまの美味しい焼き方
【その他】
・場内店舗でもさんま販売
・お持ち帰り用のさんまを販売しています。
【注意事項】
・整理券は数に限りがあります。
・配布した生さんまはそのまま持ち帰らず、必ず焼き場で焼いてお召し上がりください。
・火の取り扱いには十分にご注意ください。
・ゴミは専用のゴミ箱に捨ててください。
■施設概要
「ゆりあげ港朝市」と「ゆりあげキッチン＆ギャラリーメイプル館」について
ゆりあげ港朝市は、宮城県名取市閖上にある、地元の新鮮な魚介や野菜が並ぶ人気の朝市です。
毎週日曜・祝日の6時から13時まで開催されており、約50店舗の露店が軒を連ね、活気あふれる市場となっています。
ゆりあげキッチン＆ギャラリーメイプル館は、ゆりあげ港朝市内に位置する木造の建物です。
朝市で仕入れた新鮮な魚介を使った海鮮丼や、地元の食材を使った料理が楽しめるフードコートをはじめ、お土産販売コーナーや、地域の歴史や文化を紹介する展示スペースも設けられています。
営業時間：朝市開催日(日曜・祝日)…6:00〜13:00
平日・土曜(木曜定休) …10:00〜16:00
(ゆりあげキッチン＆ギャラリーメイプル館のみ)
■交通アクセス
車 ： JR仙台駅から約38分、JR名取駅から約15分、名取ICから約4分
電車 ： JR名取駅下車後、乗合バス「なとりん号」またはタクシー
駐車場 ： 無料駐車場あり(西側駐車場200台、北西側のメモリアル公園駐車場)
※名取市の駐車場を朝市開場日のみ使用許可を得ています。
