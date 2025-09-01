脂の乗りも良い「奇跡のサンマ」が楽しめる！第40回「さんま祭り」

ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、秋のイベント「さんま祭り」を2025年9月7日(日)に宮城県名取市閖上にて開催します。

第40回「さんま祭り」

日時 ： 2025年9月7日(日)朝6時〜

会場 ： ゆりあげ港朝市(宮城県名取市閖上東3丁目5-1)

参加費 ： 無料

さんま配布： 約2,000匹

■2年ぶりの豊漁と「奇跡のさんま」

2025年のサンマは、例年になく大きく、脂の乗りも良い「奇跡のサンマ」と呼ばれています。

これは、海水温の上昇によってエサとなるプランクトンが増え、サンマが大きく成長したためと考えられています。

全体的な漁獲量としては質が良く、大ぶりで期待できる状況です。

サイズが大きい割には価格が落ち着いているものの、まだまだ高級魚として扱われることが予想されます。

そんな中、2025年もゆりあげ港朝市では、この特別なサンマをいち早くお届けするため、「さんま祭り」を開催します。

脂の乗った大ぶりの北海道産サンマを楽しめます。

初秋の澄み切った閖上(ゆりあげ)の朝、特設の長い焼き場に火が灯ります。

炭火から立ち昇る煙が、脂が乗った「奇跡のサンマ」の香ばしい香りと混ざり合い、あたり一面に食欲をそそる香りが漂います。

銀色の網の上で、パチパチと音を立てながら黄金色に焼き上がっていくサンマ。

家族やご友人と肩を並べ、無心に焼き上げるひとときは、ゆりあげ港朝市の秋の風物詩です。

■さんま祭り開催内容

ゆりあげ港朝市の恒例、特設の長い焼き場が2025年も登場します。

炭火の上で、脂の乗ったさんまがジュワッと音を立て、香ばしい香りが会場を包み込みます。

毎年大好評の「さんま祭り」を、2025年も開催！約2,000匹の生さんまを無料で用意。

自身で炭火で焼き上げる、アツアツの焼きたてを楽しめます。

【お楽しみの流れ】

・6:00〜整理券配布開始

お並びいただいた方へ、整理券を配布します。

整理券は、お一人様につき1枚です。

整理券の番号が呼ばれた方から！

・整理券番号の放送

トレイに乗せたさんまの準備が整い次第、整理券番号を場内で放送します。

番号をお待ちの間に、場内の店舗でお買い物を楽しめます。

整理券と引き換えにさんまをお受取りください

ゆりあげ港朝市場内の特設テントにて、整理券と引き換えに焼き場への案内を行います。

専用の炭火焼き台を用意していますので、お好みの焼き加減で自身だけの味わいを楽しめます。

片面7分をじっくり焼く！我慢です！

さんまの美味しい焼き方

【その他】

・場内店舗でもさんま販売

・お持ち帰り用のさんまを販売しています。

【注意事項】

・整理券は数に限りがあります。

・配布した生さんまはそのまま持ち帰らず、必ず焼き場で焼いてお召し上がりください。

・火の取り扱いには十分にご注意ください。

・ゴミは専用のゴミ箱に捨ててください。

■施設概要

「ゆりあげ港朝市」と「ゆりあげキッチン＆ギャラリーメイプル館」について

ゆりあげ港朝市は、宮城県名取市閖上にある、地元の新鮮な魚介や野菜が並ぶ人気の朝市です。

毎週日曜・祝日の6時から13時まで開催されており、約50店舗の露店が軒を連ね、活気あふれる市場となっています。

ゆりあげキッチン＆ギャラリーメイプル館は、ゆりあげ港朝市内に位置する木造の建物です。

朝市で仕入れた新鮮な魚介を使った海鮮丼や、地元の食材を使った料理が楽しめるフードコートをはじめ、お土産販売コーナーや、地域の歴史や文化を紹介する展示スペースも設けられています。

営業時間：朝市開催日(日曜・祝日)…6:00〜13:00

平日・土曜(木曜定休) …10:00〜16:00

(ゆりあげキッチン＆ギャラリーメイプル館のみ)

■交通アクセス

車 ： JR仙台駅から約38分、JR名取駅から約15分、名取ICから約4分

電車 ： JR名取駅下車後、乗合バス「なとりん号」またはタクシー

駐車場 ： 無料駐車場あり(西側駐車場200台、北西側のメモリアル公園駐車場)

※名取市の駐車場を朝市開場日のみ使用許可を得ています。

