暮らしや事業の悩み事をプロに相談！ 第30回「暮らしと事業のよろず相談会」

開催日時：2025年9月27日(土) 10:00〜16:00

※受付は9:30〜15:30

混雑状況により早く受付を終了する場合があります。

開催場所：新宿駅西口広場イベントコーナー

相談方式：パーティションで区切られた相談ブースでの対面相談(お一人30分まで)

相談料 ：無料

予約 ：事前予約可、予約なしの場合は当日受付順

(各士業の混雑状況により、順番が前後する場合があります。)

2025年9月27日(土)、新宿駅西口広場イベントコーナーで東京の10士業・13団体が無料で応じる相談会、第30回「暮らしと事業のよろず相談会」を開催します。

通常の相談会では、1つの分野の専門家が単独で相談に応じますが、この相談会は、来場者の相談内容に合わせて各種専門家がチームを組み、それぞれの「専門知識」を生かして合同で相談に応じます。

相談者にとっては、一度の相談でさまざまな角度から複数の専門家のアドバイスを受けることができます。

＜都内10士業・13団体＞

■日本公認会計士協会東京会

■東京都行政書士会

■日本弁理士会関東会

■公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

■東京弁護士会

■第一東京弁護士会

■第二東京弁護士会

■東京税理士会

■東京司法書士会

■東京都社会保険労務士会

■東京土地家屋調査士会

■一般社団法人東京都中小企業診断士協会

■災害復興まちづくり支援機構

