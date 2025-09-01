伊香保温泉や渋川スカイランドパークへのアクセスも良好！HOTEL R9 The Yard 渋川

デベロップは、群馬県渋川市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 渋川」を2025年9月28日(日)に開業予定！

HOTEL R9 The Yard 渋川

施設場所 ： 群馬県渋川市渋川1272-4

オープン日 ： 2025年9月28日(日)予定

予約受付開始日： 2025年9月19日(金)15:00予定

アクセス ： 【お車】

関越自動車道「渋川伊香保IC」より車で約5分

【電車】

JR上越線・吾妻線「渋川駅」より徒歩約10分、タクシーで約4分

駐車場 ： あり(無料)

駐車台数 ： 普通車／軽自動車45台

敷地面積 ： 2,988m2(904坪)

客室数 ： 45室

客室構成 ： ダブルルーム39室／ツインルーム6室

デベロップは、群馬県渋川市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 渋川」を2025年9月28日(日)に開業予定です。

なお、このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」では全国で123店舗目、そのうち「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては113店舗目の開業となります。

＜ダブルルーム＞

定員 ： 2名 広さ：13m2

1名 6,200円／泊〜 2名 8,700円／泊〜

＜ツインルーム＞

定員 ： 2名 広さ：13m2

1名 6,200円／泊〜 2名 9,700円／泊〜

群馬県内で12店舗目の出店となる「HOTEL R9 The Yard 渋川」は、関越自動車道「渋川伊香保IC」より車で約5分の県道33号沿いに所在します。

ホテルから車で5分ほどの距離には工場が集積する他、「有馬企業団地」が車で約15分の距離にあるため、出張などビジネスの宿泊拠点に最適です。

徒歩圏内にはコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどがあることから、滞在中の利便性が高く、快適に過ごせます。

また、市内に点在する各ゴルフ場や、温泉地「伊香保温泉」、「渋川スカイランドパーク」へのアクセスも良好なため、レジャーや観光の宿泊拠点としても利用できます。

