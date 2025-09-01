新宿に登場！ランディーズドーナツ新宿で本場LAの味を体験

ロサンゼルスで1952年創業、屋根上の巨大ドーナツ看板で有名な「ランディーズドーナツ」が、国内2号店を新宿駅構内「EATo LUMINE」に2025年9月17日オープン♡テイクアウト専門店として、毎日手作りのドーナツ30種類以上や限定商品をお届け。ふわふわの生地に彩り豊かなトッピングで、甘さも見た目も楽しめるLAの本格スイーツ体験をぜひ味わってみてください。

新宿で楽しむLA本場ドーナツ

「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」では、クラシック、デラックス、ファンシー、プレミアムなど、30種類以上の手作りドーナツをテイクアウトで提供。

チョコレイズド

ピンクスプリンクルズアイスケーキ

人気No.1の『グレイズドレイズド』（360円）や、『チョコレイズド』（380円）、色鮮やかな『ピンクスプリンクルズアイスケーキ』（380円）など、毎日並ぶ豊富なラインナップで、お気に入りを見つける楽しさも。

限定商品＆オープニングキャンペーン

グランドオープンを記念して販売する商品がいくつかあります。

まずは、2025年9月17日～10月下旬まで『限定 LAブルーカスタードクリームセット 12個』（5,500円）。

オレンジテキサススプリンクルズ

『オレンジテキサススプリンクルズ』（580円）。

ホワイトチョコロングジョンカラメルビスケット

グレイズドレイズド

『ホワイトチョコロングジョンカラメルビスケット』（550円）を販売♡さらに9月17日～19日の3日間、先着100名に『グレイズドレイズド』1個をプレゼントするキャンペーンも実施。

注目の新店舗情報

店舗はJR新宿駅B1階改札内、約12平米のテイクアウト専門店。営業時間は8:00～22:00で無休（EATo LUMINEに準ずる）。ドーナツだけでなく、Tシャツなど関連グッズも展開しています。

日本初のテイクアウト専門店として、忙しい通勤途中でも手軽にLAスイーツを楽しめます。

新宿で味わうLAの本格スイーツ



ランディーズドーナツ新宿では、手作りのドーナツ30種類以上と限定商品を、テイクアウトで気軽に楽しめます♡

オープニングキャンペーンや限定セットも見逃せません。新宿駅構内で、忙しい日常の中でもふわふわの本場LAドーナツを味わい、ちょっと贅沢な時間を過ごしてみてください。

友達とのシェアにもおすすめです。ぜひこの機会にチェックしてみて♡