°ñ¾ë²¤Ç¥«¥¸¥Äà¤ê¹ñºÝÂç²ñ ¡Ö¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤Ç¡× 78.5¥¥í¤ÎÂçÊª¤¬Äà¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë
¹ñÆâ³°¤«¤é40¥Á¡¼¥à°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥«¥¸¥Äà¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤¬¤¤Î¤¦(31Æü)¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢°ñ¾ë¸©²¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äà¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¥«¥¸¥¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
Àè·î29Æü¤«¤é¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÂçÀöÄ®¤ä¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¸¥Äà¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥«¥¸¥¤Î²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤äÄà¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤à»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¸¥Äà¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ïº£²ó¤¬4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î46¥Á¡¼¥à¡¢¤ª¤è¤½250¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Äà¤ê¾å¤²¤¿¥«¥¸¥¤Î½Å¤µ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö78.5¥¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡ª¡×
3Æü´Ö¤ËÄà¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½Å¤µ78.5¥¥í¤Î¥«¥¸¥¡£
ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Äà¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂç¤¤¤¥«¥¸¥¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿½Ð¾ì¼Ô
¡Ö(Q.Íè¤¿¤¾¤Ã¤Æ»þ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á)ÀµÄ¾¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤Ç¡×
¡ÖºÇ¸å¤Î1ÉÃ¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¡ØÍè¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊü¤·¤¿¥«¥¸¥¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤Ç7É¤¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
